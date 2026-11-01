VIDEO: Ruský hokejista dostal maximálnu pokutu. Hráča Chicaga udrel päsťou do tváre

Nikita Zadorov v drese Bostonu Bruins.
Nikita Zadorov v drese Bostonu Bruins. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2026 o 22:20
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Hokejista Bostonu mal problémy s disciplínou už v priebehu októbra.

Ruský hokejový obranca Nikita Zadorov z Bostonu Bruins dostal pokutu 5000 dolárov za hrubosť voči Alexovi Vlasicovi z Chicaga Blackhawks. Ide o maximálnu finančnú sankciu, akú umožňuje kolektívna zmluva NHL.

Tridsaťjedenročný Zadorov udrel Vlasica päsťou do tváre po šarvátke, keď už obranca Chicaga ležal na ľade.

Incident sa odohral v sobotňajšom zápase, v ktorom Boston zvíťazil 5:4 po predĺžení. Ruský zadák dostal za svoj zákrok dvojitý menší trest na štyri minúty za hrubosť a desaťminútový osobný trest.

VIDEO: Zadorov v šarvátke s Vlasicom

Zadorov mal problémy s disciplínou už v priebehu októbra. Tréner Bruins Marco Sturm ho 17. októbra vyradil zo zostavy napriek tomu, že bol zdravotne v poriadku. Ako dôvod uviedol práve nedisciplinovanosť.

Robustný obranca, ktorý meria 201 cm a váži 111 kg, zaznamenal v tejto sezóne štyri asistencie v 14 stretnutiach.

Celkovo odohral za Boston 178 zápasov, v ktorých nazbieral 48 bodov za šesť gólov a 42 asistencií.

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