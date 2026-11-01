Od Černáka k Slafkovskému? Kučerov by privítal výmenu do Montrealu

Situácia okolo hokejistu Nikitu Kučerova dostáva na obrátkach. Ruský útočník oznámil vedeniu Tampy Bay Lightning, že nepodpíše nový kontrakt a chce byť vymenený do iného klubu zámorskej NHL.
Podľa uznávaného insidera sportsnet.ca Elliotta Friedmana by Kučerov privítal výmenu do Toronta Maple Leafs, alebo Montrealu Canadiens.
Kučerov má modifikovanú klauzulu o nevymeniteľnosti, čo znamená, že vedeniu Lightning má predostrieť zoznam desiatich klubov, kam ho môžu vymeniť.
Ruský útočník už tento zoznam údajne klubu odovzdal, ale detaily nie sú známe. V piatok sa podľa Friedmana stretli Kučerov, jeho agent Dan Milstein, tréner Jon Cooper a generálny manažér Julien Brisebois, no zatiaľ neprišlo k riešeniu situácie.
Vymeniť ho neplánujú
Lightning následne vydali stanovisko, že Kučerova neplánujú vymeniť. „Sme si vedomí mediálnych správ o budúcnosti Nikitu Kučerova v Lightning,“ uviedol Brisebois vo vyhlásení, ktoré uverejnil sportsnet.ca.
„Nemáme v úmysle Nikitu vymeniť,“ dodal. Prebiehajúca sezóna 2026/2027 je posledná v osemročnom kontrakte Kučerova v hodnote 76 miliónov dolárov. Po jej vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
Podľa Friedmana požadoval Kučerov od Tampy Bay zmluvu na úrovni Kirilla Kaprizova, ktorý podpísal s Minnesotou osemročný kontrakt s ročným zárobkom 17 miliónov dolárov.
Kučerov vraj odmietol štvorročnú zmluvu na 15 miliónov za sezónu. Najviac ale 33-ročného hokejistu údajne nahnevalo, že sa vliekli rokovania o novom kontrakte.
Hrdý hráč Bolts
Tampa Bay sa v sobotu predstavila v Nashville, kde prehrala 4:5 po nájazdoch. Kučerov v prvom zápase po tom, ako oznámil že chce odísť, zaznamenal tri asistencie.
„To je Kučerov, ukázal, že je to hrdý hráč Bolts. Na ľad išiel s tým, že chce tímu pomôcť vyhrať a toto robil počas celej kariéry. Dal nám šancu, škoda, že sme to nevyužili," povedal podľa nhl.com tréner Jon Cooper.
Ruský útočník po zápase pred médiá nepredstúpil, ale jeho spoluhráči sa k napätej situácii vyjadrili.
„Vedeli sme o tejto situácii, takže keď sa to dostalo von, nebola to pre nás novinka. Bol to ťažký deň," povedal švédsky obranca Victor Hedman, ktorý je spoluhráčom Kučerova trinástu sezónu.
„Je to jeho vec. Je môj spoluhráč, môj kamarát a takto ho stále vnímam. On na ľade nič nevypustí a určite dá do každého zápasu všetko. Do budúcnosti nevidíme, ale teraz je stále hráčom Bolts. Uvidíme čo sa stane," dodal útočník Brayden Point.
Nečakal jeho zámer
Kučerov sa nedávno stal historicky najproduktívnejším hráčom klubu, keď prekonal Stevena Stamkosa.
V 892 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 1142 bodov za 405 gólov a 737 asistencií. Práve Stamkos bol kľúčovou postavou Nashvillu pri sobotňajšom víťazstve nad Tampou. V tretej tretine vyrovnal na 4:4 a potom rozhodol v nájazdoch.
„Moja reakcia bola asi rovnaká ako vaša. Nečakal som to," povedal Stamkos k možnej výmene Kučerova.
„Samozrejme mám k nemu absolútny rešpekt. Každý kto pozná ‘Kucha’ vie aký je to hráč a človek.
Hrať s ním tak dlho bolo veľkou súčasťou mojej úspešnej kariéry. Stále sme v kontakte a dnes ukázal, že je v skvelej forme. Uvidíme ako to dopadne,“ povedal Stamkos.
Stopercentná súčasť tímu
Po zápase sa vyjadril obšírnejšie k téme aj Cooper. „Na našich cieľoch sa tento rok nič nezmenilo. ‘Kuch‘ je stopercentnou súčasťou tohto tímu.
Chce byť súčasťou tohto tímu v tejto sezóne a je odhodlaný byť so skupinou ľudí, ktorá ho miluje, a ktorú on miluje. Nechcem aby to teraz niekto vnímal tak, že keď stratí puk, alebo mu niečo nevyjde, tak sa bude hovoriť, že to fláka lebo chce odísť.
To sa nestane. Jon Cooper bude trénovať tím tak, ako ho vždy trénoval, a Nikita Kučerov bude hrať ako superhviezda, tak ako to robil viac ako desať rokov. Mám pocit, že celý ten vzruch náš tím pravdepodobne ešte posilnilo," povedal tréner Lightning.
Kučerov podpísal súčasnú zmluvu v roku 2018 a jej priemerná ročná hodnota je 9,5 milióna dolárov.
Odvtedy pomohol Lightning dvakrát získať Stanleyho pohár a trikrát sa stal najproduktívnejším hráčom NHL.
Tampa Bay ho draftovala v roku 2011 z celkového 58. miesta. V NHL debutoval v roku 2013 a celú doterajšiu kariéru v profilige strávil v drese Lightning.
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