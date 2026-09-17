VIDEO: Hviezdny Kučerov o súčasnom hokeji: Hra je rýchlejšia, ale veľmi hlúpa

Ruský hokejista Nikita Kučerov pred začiatkom tréningového kempu Tampy Bay odpovedal na otázky novinárov a znova ukázal svoju úprimnosť.
Spoluhráča slovenského obrancu Erika Černáka sa počas mediálneho dňa pýtali, ako sa podľa neho za posledné roky zmenil hokej.
„Hra je rýchlejšia, ale veľmi hlúpa. To je všetko, čo môžem povedať. Áno, je to rýchlejšie, ale veľmi hlúpe. Nízke IQ,“ povedal Kučerov.
VIDEO: Kučerov o hokeji
Reportér sa ho vzápätí opýtal v akom zmysle. „V hokejovom zmysle,“ odvetil ruský útočník.
Kučerov je špička v čítaní hry
A tým sa jeho vysvetlenie prakticky skončilo. Kučerov však neskôr svoju myšlienku predsa len trochu rozvinul. Upozornil, že v NHL stále pôsobí množstvo hráčov s vysokým hokejovým IQ, ktorých je radosť sledovať.
Zároveň však podľa neho pribudlo veľa hráčov, ktorí robia na ľade zlé rozhodnutia.
Komentár Kučerova sa dá zrejme čítať ako kritika trendu, v ktorom sa moderný NHL hokej stále viac spolieha na rýchlosť, fyzické schopnosti a okamžitú reakciu.
Práve v tomto je jeho vlastný štýl zaujímavým kontrastom.
Kučerov nepatrí medzi korčuliarov, ktorí by súpera pravidelne ničili maximálnou rýchlosťou.
Jeho najväčšou zbraňou je schopnosť čítať hru, počkať si na správny moment a nájsť priestor či spoluhráča skôr, než ho súper dokáže zavrieť.
Veľa systému, málo kreativity
Hráči majú lepšie zručnosti, ale chýba im hokejové IQ a kreativita. Podľa portálu HockeyThinkTank to začína už v mládežníckom hokeji.
Hokejisti sa veľmi skoro učia hrať v systéme a nedostávajú priestor tvoriť a robiť chyby. Tým pádom menej premýšľajú a viac robia veci, ktoré majú naučené.
HockeyThinkTank upozornil, že to je aj preto, že výhry sú často pre mužstvá dôležitejšie ako rozvoj hráčov.
Nikita Kučerov patrí najlepších v čítaní hry a odráža sa to aj na jeho produktivite.
V sezóne 2025/26 nazbieral v 76 zápasoch základnej časti 130 bodov za 44 gólov a 86 asistencií.
Počas svojej kariéry vyhral dva Stanley Cupy, dvakrát získal Hart Trophy a trikrát bol najproduktívnejším hráčom celej NHL. Celkovo v profilige nazbieral 1124 bodov v 879 zápasoch.