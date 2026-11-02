Hviezda Tampy prehovorila o odchode z klubu: Nikdy to nebolo o peniazoch

Ruský hokejista Nikita Kučerov v pondelok zámorským médiám vysvetlil, čo stálo za jeho rozhodnutím nepredĺžiť zmluvu s Tampou Bay Lightning a prečo požiadal vedenie o výmenu do iného klubu v NHL.
„Nikdy to nebolo o peniazoch, ale bolo to o zlej komunikácii a rešpekte,“ povedal hviezdny útočník podľa nhl.com.
„V uplynulých štyroch mesiacoch som mal len dva rozhovory s Julienom (generálny manažér BriseBois) a napokon sme sa dohodli, že 1. júla budem voľný a môžem odísť,“ dodal.
Tridsaťtriročný Kučerov sa po sezóne môže stať neobmedzeným voľným hráčom, plynie mu záverečný rok z osemročného kontraktu v celkovej hodnote 76 miliónov dolárov (9,5 milióna ročne). Zmluvu podpísal 10. júla 2018.
Som tejto organizácii za veľa vďačný
Kučerov sa nedávno stal historicky najproduktívnejším hráčom klubu, keď prekonal zápis Stevena Stamkosa.
V 892 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 1142 bodov za 405 gólov a 737 asistencií. „Tampa Bay pre mňa znamená všetko. Lightning ma draftovali, hrám tu štrnásty rok, získali sme Stanley Cupy a stretol som tu množstvo skvelých ľudí.
Vyrastali tu moje deti a som tejto organizácii za veľa vďačný,“ odpovedal na otázku, čo pre neho floridský klub znamená.
Spravím všetko pre to, aby sme vyhrávali
Ruský útočník potvrdil, že spoluhráčom povedal, že klub požiadal o výmenu. „Chcel som, aby to ako prví počuli odo mňa. Tí chlapci sú moja rodina a to sa nikdy nezmení.
Nateraz som člen tímu a spravím všetko pre to, aby sme vyhrávali,“ pokračoval Kučerov a na otázku, či si vie predstaviť aj zotrvanie v Tampe, dodal: „Požiadal som o výmenu, takže...,“ dodal bez toho, aby myšlienku dokončil.
Tampa Bay ho draftovala v roku 2011 z celkového 58. miesta. V NHL debutoval v roku 2013 a celú doterajšiu kariéru v profilige strávil v drese Lightning.
S „bleskami" sa tešil z triumfu v Staneyho pohári v rokoch 2020 a 2011, dvakrát získal Hartovu trofej pre naujitočnejšieho hráča (2019, 2026) a trikrát Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti (2019, 2024 a 2025).
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