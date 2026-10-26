Carolina vyriešila spor s ruským obrancom. Tešíme sa, že sa opäť pripojí k mužstvu, hovorí klub

Klub zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes sa dohodol na ročnej zmluve s ruským obrancom Alexandrom Nikišinom.
Dvadsaťpäťročný hokejista zarobí v sezóne 2026/2027 tri milióny dolárov. Dohoda ukončila niekoľkomesačný spor medzi hráčom a klubom, pre ktorý Nikišin ešte v prebiehajúcom ročníku nenastúpil.
Ruský obranca požiadal počas leta o výmenu do iného klubu, vedenie Hurricanes sa ho však snažilo presvedčiť na podpísanie ročného kontraktu.
Ten umožní obom stranám opätovne prehodnotiť ich spoluprácu po skončení sezóny.
„Sme radi, že sa Alexander vracia do nášho tímu. Bol to dlhý proces, ale tešíme sa, že sa opäť pripojí k mužstvu a bude pripravený pomôcť tak, ako v minulej majstrovskej sezóne,“ uviedol generálny manažér Hurricanes Eric Tulsky.
Nikišin v uplynulom ročníku odohral 81 stretnutí základnej časti NHL, v ktorých nazbieral 33 bodov za 11 gólov a 22 asistencií.
S jedenástimi presnými zásahmi vytvoril klubový rekord medzi nováčikmi na poste obrancu.
V play off nastúpil na 17 zápasov a jednou asistenciou pomohol Caroline k zisku Stanleyho pohára. Hurricanes získali druhý titul v klubovej histórii, prvý vybojovali v roku 2006.
Carolina draftovala Nikišina v roku 2020 v treťom kole zo 69. miesta, debut v NHL absolvoval až počas play off v roku 2025.
Pred odchodom do zámoria pôsobil šesť sezón v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v drese Spartaka Moskva a SKA Petrohrad.
V 288 stretnutiach základnej časti KHL nazbieral 177 bodov za 54 gólov a 123 asistencií. Informovali o tom TSN a oficiálna stránka NHL.
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