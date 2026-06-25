Víťaz Stanley Cupu odchádza. Colorado mení ruského útočníka za možné budúce hviezdy

Útočník Colorada Avalanche Valerij Ničuškin oslavuje gól.
Útočník Colorada Avalanche Valerij Ničuškin oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. jún 2026 o 23:26
ShareTweet0

Tridsaťjedenročný útočník odohral v Colorade sedem sezón.

Ruský hokejista Valerij Ničuškin opúšťa klub NHL Colorado Avalanche. Vedenie „lavín“ ho vo štvrtok vymenilo do Columbusu Blue Jackets za tri draftové voľby - výber v 2. kole tohtoročného draftu, v 3. kole budúcoročného draftu a v 5. kole draftu 2028.

Tridsaťjedenročný útočník odohral v Colorade sedem sezón. V roku 2022 získal s Avalanche Stanleyho pohár, pričom k úspechu prispel 15 bodmi v 20 dueloch play off.

Predtým pôsobil štyri roky v Dallase. V minulej sezóne si Ničuškin pripísal 49 bodov (17+32) v 72 zápasoch základnej časti, v 12 stretnutiach vyraďovačky pridal dva góly a dve asistencie.

Colorado, ktoré si potrebuje uvoľniť priestor pod platovým stropom, tak zrealizovalo v krátkom čase už tretiu výmenu.

Minulosezónny držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti poslal už 16. júna Rossa Coltona do Nashvillu a o týždeň zamierili z Denveru k „predátorom“ aj ďalší útočníci Jack Drury a Chase Bradley, pripomenul web TSN.ca.

NHL

Útočník Colorada Avalanche Valerij Ničuškin oslavuje gól.
Útočník Colorada Avalanche Valerij Ničuškin oslavuje gól.
Víťaz Stanley Cupu odchádza. Colorado mení ruského útočníka za možné budúce hviezdy
št 23:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Víťaz Stanley Cupu odchádza. Colorado mení ruského útočníka za možné budúce hviezdy