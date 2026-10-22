Nikdy nevynechal ani zápas NHL. Hviezda zo Slafkovského formácie bude dlhší čas chýbať

Kanadský hokejista Nick Suzuki bude chýbať Montrealu Canadiens dva až štyri týždne. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Suzuki je spoluhráč z formácie slovenského hokejistu Juraja Slafkovského. Kanaďan tak vynechá prvé zápasy v kariére NHL, doteraz nebol ani raz zranený. Teraz si privodil zranenie v hornej časti tela.
Suzuki tak ukončí svoju sériu železného muža, ktorá trvala 546 zápasov. Jeho séria bola aktuálne druhá najdlhšia v rámci NHL. Najdlhšiu sériu má Brent Burns z Colorada, ktorý odohral už 1017 zápasov v rade.
Kapitán Canadiens je v aktuálnej sezóne s 12 bodmi v deviatich dueloch najproduktívnejším hráčom mužstva.
Montrealu chýba pre zranenie aj kridelník Ivan Demidov, ktorý stihol odohrať len prvé dva zápasy sezóny.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: