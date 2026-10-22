Nikdy nevynechal ani zápas NHL. Hviezda zo Slafkovského formácie bude dlhší čas chýbať

Nick Suzuki.
Nick Suzuki. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
Sportnet|22. okt 2026 o 17:45
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Kanaďan nebol ani raz zranený počas svojej kariéry.

Kanadský hokejista Nick Suzuki bude chýbať Montrealu Canadiens dva až štyri týždne. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Suzuki je spoluhráč z formácie slovenského hokejistu Juraja Slafkovského. Kanaďan tak vynechá prvé zápasy v kariére NHL, doteraz nebol ani raz zranený. Teraz si privodil zranenie v hornej časti tela.

Suzuki tak ukončí svoju sériu železného muža, ktorá trvala 546 zápasov. Jeho séria bola aktuálne druhá najdlhšia v rámci NHL. Najdlhšiu sériu má Brent Burns z Colorada, ktorý odohral už 1017 zápasov v rade.

Kapitán Canadiens je v aktuálnej sezóne s 12 bodmi v deviatich dueloch najproduktívnejším hráčom mužstva.

Montrealu chýba pre zranenie aj kridelník Ivan Demidov, ktorý stihol odohrať len prvé dva zápasy sezóny.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Nick Suzuki.
Nick Suzuki.
Nikdy nevynechal ani zápas NHL. Hviezda zo Slafkovského formácie bude dlhší čas chýbať
dnes 17:451
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