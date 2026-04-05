VIDEO: Atmosféra ako v NHL. Hokejový zápas žien utvoril nový rekord v návštevnosti

Fanúšikovia počas zápasu New York Sirens - Seattle Torrent.
Fanúšikovia počas zápasu New York Sirens - Seattle Torrent. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. apr 2026 o 12:53
Nočný zápas PWHL medzi hokejistkami New Yorku Sirens a Seattlu Torrent stanovil nový divácky rekord zámorskej súťaže. Duel v Prudential Center v Newarku sledovalo 18.006 divákov.

Predchádzajúci divácky rekord 17.335 divákov držala Climate Pledge Arena v Seattli po tom, ako kapitánka Torrent aj amerického tímu Hilary Knightová oslavovala zisk zlata zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

VIDEO: Zostrih zápasu New York - Seattle

Sirens v noci na nedeľu zvíťazili 2:1 po samostatných nájazdoch, pripomenula agentúra AP.

