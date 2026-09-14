Islanders majú po ôsmich rokoch nového kapitána. Prevzal ho olympijský medailista z Milána

Kanadský hokejista Bo Horvat sa stal novým kapitánom tímu NHL New York Islanders.
„Céčko“ prevzal po Andersovi Leem, ktorý si plnil túto funkciu uplynulých osem sezón, no v lete ako voľný hráč zamieril do Utahu Mammoth.
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Horvat sa stal v poradí 16. kapitánom v histórii klubu. Tridsaťjedenročný center odohral za Islanders viac ako tri sezóny, do tímu prišiel počas ročníka 2022/2023 výmenou z Vancouveru.
V minulej sezóne skončil v tímovej produktivite s 57 bodmi (31+26) v 68 zápasoch na treťom mieste za Matthewom Barzalom a Matthewom Schaeferom.
Horvat má celkovo na konte 881 štartov v základnej časti NHL, v ktorých nazbieral 300 gólov a 318 asistencií.
V play off pridal 21 bodov (13+8) v 34 dueloch. Vo februári reprezentoval Kanadu na olympijskom turnaji v Miláne, kde získal s národným tímom striebro.