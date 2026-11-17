Kanadský hokejový útočník Anthony Mantha sa podrobil operácii hrdla. Svojmu tímu NHL New Jersey Devils bude chýbať mesiac.
„Diabli" sa budú musieť 4 až 6 týždňov zaobísť aj bez obrancu Jonathana Kovacevica, ktorý utrpel výron členka. Informovala o tom agentúra AP.
Mantha utrpel zranenie 7. novembra v zápase proti New Yorku Islanders po tom, ako dostal od Adama Pelecha úder do oblasti krku.
Kovacevic inkasoval v zápase s Winnipegom Jets krosček od Tyrela Bauera. Prvých päť zápasov základnej časti vynechal, pred začiatkom nového ročníka profiligy sa podrobil operácii pravého kolena.
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