Úmyselne strčil do rozhodcu. Disciplinárka potrestala útočníka Mikuláša

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal Jakuba Nespalu z Liptovského Mikuláša zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas za fyzické napadnutie rozhodcu.
Útočník Liptákov sa previnil proti pravidlám v nedeľňajšom 8. kole Tipsport ligy na ľade Popradu.
Nespala podľa SPH DK SZĽH v čase 42:12 min. fyzicky napadol rozhodcu, konkrétne do neho úmyselne strčil. Incident sa stal v čase, keď sa hráč vracal na striedačku.
Týmto konaním sa Nespala dopustil porušenia čl. 54 ods. 1, II. dielu, I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za čo mu SPH udelil jednozápasovú stopku. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
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