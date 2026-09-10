Skutočne plynulý prechod. Nemec je dobrá posila a bude mať skvelý rok, hovorí Honzek

Slovenský obranca Šimon Nemec pred novou sezónou NHL prvýkrát mení klub. Po štyroch rokoch v organizácii New Jersey Devils sa presunul na opačný koniec kontinentu do Calgary, kde však neprichádza do úplne neznámeho prostredia.
V kabíne Flames sa totiž stretol s ďalšími dvoma Slovákmi – útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
Trojica spolu zostala na ľade aj po pondelkovom neformálnom tréningu v Scotiabank Saddledome.
„Je to skvelé. Calgary je pekné miesto a ľudia sú tu veľmi nápomocní. Prechod prebehol pomerne hladko a zatiaľ si to užívame,“ povedal Nemec pre klubový web.
Dvadsaťdvaročný obranca prišiel do Calgary už niekoľko týždňov pred začiatkom kempu, aby mal dostatok času nájsť si bývanie a spoznať nové mesto.
Flames ho získali v júni z New Jersey a následne s ním podpísali päťročný kontrakt na 36,25 milióna dolárov. V minulej sezóne si vytvoril osobné maximum s 11 gólmi a 26 bodmi v 68 zápasoch.
S adaptáciou mu pomáha najmä Pospíšil, ktorý sa pripravuje už na svoju štvrtú sezónu v organizácii Flames.
„Je príjemné mať v tíme ďalšieho Slováka. Ak niečo potrebuje, môžem mu pomôcť. Som tu už dlhšie a poznám napríklad dobré reštaurácie,“ vravel Pospíšil, podľa ktorého sa Nemec v novom prostredí rýchlo udomácňuje.
Slováci netrávia čas spolu iba na štadióne. Nemec s Honzekom a Pospíšilom vyrazili aj na zápas tímu Calgary Stampeders v kanadskom futbale.
„Je fajn mať na ľade ďalšieho človeka, ktorý hovorí naším jazykom. Cítite sa vďaka tomu o čosi komfortnejšie. Myslím si, že Šimon je pre Flames dobrá posila a bude mať skvelý rok,“ povedal Honzek.
Všetci traja sa poznajú aj zo slovenských reprezentačných výberov. Nemec s Honzekom spolu nastúpili už na Hlinka Gretzky Cupe v roku 2021, Nemec s Pospíšilom neskôr na majstrovstvách sveta 2024 aj na februárovej olympiáde v Miláne.
Pre Nemca je prítomnosť krajanov ďalšou výhodou pred prvou sezónou v novom klube.
„Pomáha mi to na ľade aj mimo neho. Sú tu už dlhšie, takže mi môžu ukázať, ako všetko funguje,“ povedal.
„Teraz sa už môžem sústrediť iba na hokej. To je najdôležitejšie. Na túto novú príležitosť sa veľmi teším.“