VIDEO: Nemec a Chovan si držia výbornú formu. Vyhlásili ich za prvé dve hviezdy

Ján Chovan v drese Sudbury
Ján Chovan v drese Sudbury (Autor: X/Sudbury Wolves)
TASR|23. okt 2026 o 09:20
ShareTweet0

Spolu si pri víťazstve Sudbury pripísali päť bodov.

Dvojica slovenských hokejistov Adam Nemec a Ján Chovan si opäť vyslúžila honor prvých dvoch hviezd v zápase kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Nemec sa podieľal gólom a dvoma asistenciami na víťazstve ich tímu Sudbury Wolves nad North Bay Battalion 4:3 a vyhlásili ho za prvú hviezdu. Druhou bol Chovan s bilanciou 1+1.

Prvý gól v OHL strelil Lucian Bernát, ktorý pridal aj asistenciu. Owen Sound Attack však napriek tomu podľahol na ľade Barrie Colts 3:4 po predĺžení. Bernát bodoval v štvrtom stretnutí za sebou.

VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - North Bay

OHL

    Ján Chovan v drese Sudbury
    Ján Chovan v drese Sudbury
    VIDEO: Nemec a Chovan si držia výbornú formu. Vyhlásili ich za prvé dve hviezdy
    dnes 09:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»VIDEO: Nemec a Chovan si držia výbornú formu. Vyhlásili ich za prvé dve hviezdy