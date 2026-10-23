VIDEO: Nemec a Chovan si držia výbornú formu. Vyhlásili ich za prvé dve hviezdy

Dvojica slovenských hokejistov Adam Nemec a Ján Chovan si opäť vyslúžila honor prvých dvoch hviezd v zápase kanadskej juniorskej súťaži OHL.
Nemec sa podieľal gólom a dvoma asistenciami na víťazstve ich tímu Sudbury Wolves nad North Bay Battalion 4:3 a vyhlásili ho za prvú hviezdu. Druhou bol Chovan s bilanciou 1+1.
Prvý gól v OHL strelil Lucian Bernát, ktorý pridal aj asistenciu. Owen Sound Attack však napriek tomu podľahol na ľade Barrie Colts 3:4 po predĺžení. Bernát bodoval v štvrtom stretnutí za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - North Bay