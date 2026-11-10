VIDEO: Famózny Adam Nemec. Slovenský útočník predviedol parádnu akciu a skóroval v OHL

Slovenský hokejista Adam Nemec pokračuje vo výbornej forme v kanadskej juniorskej súťaži OHL.
V utorkovom stretnutí proti Soo Greyhounds zaujal parádnou individuálnou akciou a pomohol gólom a asistenciou Sudbury Wolves k víťazstvu 4:1.
Nemec svojimi výkonmi potvrdzuje, že patrí medzi dôležitých hráčov mužstva. Slovenský útočník má v aktuálnom ročníku na konte už 25 kanadských bodov za sedem gólov a 18 asistencií v 15 zápasoch.
VIDEO: Gól Adama Nemca
Výkon slovenského útočníka ocenili aj po zápase, keď sa dostal medzi tri hviezdy stretnutia.
Útočník, ktorého si v roku 2026 vybrala v drafte NHL Ottawa Senators, ukazuje, že má pred sebou zaujímavú budúcnosť.
Bodoval aj jeho krajan a spoluhráč Ján Chovan, ktorý má po 17 zápasoch bilanciu 5+12.