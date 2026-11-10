VIDEO: Famózny Adam Nemec. Slovenský útočník predviedol parádnu akciu a skóroval v OHL

Adam Nemec
Adam Nemec (Autor: X / Sudbury Wolves﻿)
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Sportnet|10. nov 2026 o 20:04
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V aktuálnom ročníku má na konte už 25 kanadských bodov.

Slovenský hokejista Adam Nemec pokračuje vo výbornej forme v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

V utorkovom stretnutí proti Soo Greyhounds zaujal parádnou individuálnou akciou a pomohol gólom a asistenciou Sudbury Wolves k víťazstvu 4:1. 

Nemec svojimi výkonmi potvrdzuje, že patrí medzi dôležitých hráčov mužstva. Slovenský útočník má v aktuálnom ročníku na konte už 25 kanadských bodov za sedem gólov a 18 asistencií v 15 zápasoch.

VIDEO: Gól Adama Nemca

Výkon slovenského útočníka ocenili aj po zápase, keď sa dostal medzi tri hviezdy stretnutia.

Útočník, ktorého si v roku 2026 vybrala v drafte NHL Ottawa Senators, ukazuje, že má pred sebou zaujímavú budúcnosť.

Bodoval aj jeho krajan a spoluhráč Ján Chovan, ktorý má po 17 zápasoch bilanciu 5+12.

OHL

    Adam Nemec
    Adam Nemec
    VIDEO: Famózny Adam Nemec. Slovenský útočník predviedol parádnu akciu a skóroval v OHL
    dnes 20:04
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