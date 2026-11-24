Slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa stala najlepšou útočníčkou aj nováčikom týždňa v zámorskej NCAA. Je najproduktívnejšou hráčkou súťaže, keď v 14 dueloch zaznamenala 32 bodov.
Osemnásťročná útočníčka univerzity Wisconsin Badgers si individuálne ocenenia vyslúžila predovšetkým za výkony v uplynulom dvojzápase proti Bemidji State.
V oboch stretnutiach sa výraznou mierou podieľala na víťazstvách svojho tímu. V prvom zápase, ktorý Wisconsin vyhral presvedčivo 9:1, predviedla slovenská reprezentantka štvorbodový výkon. K hetriku pridala jednu asistenciu.
Rovnakú bodovú bilanciu zopakovala aj v druhom stretnutí, v ktorom Badgers triumfovali 8:2. Tentoraz zaznamenala gól a tri asistencie.
Lopušanová tak počas víkendu nazbierala celkovo osem kanadských bodov. Zaujala aj spôsobom, akým zavŕšila svoj hetrik v prvom zápase.
Gól strelila takzvaným michiganom, teda efektným zakončením spoza bránky, pri ktorom hráčka naberie puk na čepeľ hokejky a zasunie ho do bránky.
Jej presný zásah zaujal aj za hranicami univerzitného hokeja a dostal sa do výberu najlepších momentov športovej televízie ESPN v relácii SportsCenter Top 10.
VIDEO: Michigan Nely Lopušanovej
Pre slovenskú útočníčku ide už o druhé ocenenie pre najlepšiu útočníčku týždňa v tejto sezóne a tretie v kategórii nováčikov.
Obe ceny získala v rovnakom týždni už druhýkrát. Prvýkrát sa jej to podarilo začiatkom novembra po mimoriadnom šesťbodovom výkone proti St. Cloud State, keď strelila päť gólov a pridala asistenciu.
Lopušanová má po 14 odohraných zápasoch na konte 15 gólov a 17 asistencií. S 32 bodmi vedie produktivitu celej NCAA.
Najbližšie čaká slovenskú reprezentantku a jej spoluhráčky dvojzápas proti Union College. Wisconsin nastúpi na domácom ľade v sobotu 28. novembra a v nedeľu 29. novembra.