Jednoducho to vyšlo, vravela pokorne Lopušanová. Pri rekordnom zápise chválila svoju formáciu

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa postarala o historický výkon v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
Osemnásťročná útočníčka strelila päť gólov a pridala asistenciu pri víťazstve Wisconsinu na ľade St. Cloud State 7:2.
Piatimi presnými zásahmi vyrovnala klubový rekord americkej hokejovej legendy Hilary Knightovej a stala sa prvým nováčikom v histórii Wisconsinu s takýmto zápisom.
Lopušanová skompletizovala svoj prvý hetrik v NCAA už v úvodnej tretine, v ktorej pridala aj asistenciu a so štyrmi bodmi vyrovnala ďalší klubový rekord.
Dva góly následne strelila v záverečnom dejstve, pričom piaty zaznamenala v oslabení. Päťkrát skórovať v jednom zápase sa pred ňou podarilo v drese Wisconsinu iba Knightovej 27. septembra 2008.
VIDEO: Góly Nely Lopušanovej, zdroj: X/Wisconsin Hockey
Slovenka sa zároveň stala iba druhým nováčikom v histórii ženskej NCAA s minimálne piatimi gólmi v jednom stretnutí.
Pred ňou to dokázala Katie Guayová, ktorá v januári 2002 nastrieľala šesť gólov za Brown University.
„Bola som naozaj v správnom čase na správnom mieste. Naša formácia si veľmi dobre posúvala puk a myslím si, že nám to dnes jednoducho vyšlo. Dievčatá mi veľmi pomohli,“ uviedla Lopušanová pre oficiálny web Wisconsinu.
Jej šesťbodové predstavenie je zároveň najlepším individuálnym výkonom v prebiehajúcej sezóne konferencie WCHA. Wisconsin aj jej zásluhou zavŕšil víkend dvoma víťazstvami nad St. Cloud State.
Slovenská reprezentantka prežíva vydarený vstup do premiérovej sezóny v NCAA.
V desiatich stretnutiach nazbierala 21 bodov za desať gólov a jedenásť asistencií, vďaka čomu je spoločne so spoluhráčkou Cassie Hallovou na čele produktivity celej súťaže.