Odmena za gólovú kanonádu. Lopušanová získala v Amerike hneď dve ocenenia naraz

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová získala v univerzitnej lige NCAA dve individuálne ocenenia naraz. Po sobotňajšej kanonáde proti St. Cloud State, v ktorej strelila päť gólov, sa stala nováčikom aj útočníčkou týždňa.
Osemnásťročná Žilinčanka Nela Lopušanová pokračuje vo vydarenom štarte do prvej sezóny v americkej univerzitnej súťaži NCAA.
Po šesťbodovom zápase proti St. Cloud State jej ligová asociácia WCHA v pondelok udelila ocenenia Nováčik týždňa aj Útočník týždňa. Pre hráčku Wisconsin Badgers ide o druhé týždenné ocenenie v sezóne.
Rozhodujúci zápas odohrali Badgers v sobotu na ľade St. Cloud State, ktorý sa pred duelom radil do prvej desiatky rebríčka. Wisconsin zvíťazil 7:2 a Lopušanová k tomu pridala päť gólov a jednu asistenciu. Dva dni predtým Badgers vyhrali v rovnakej sérii 2:1, takže víkend zavŕšili dvoma výhrami.
VIDEO: Päť gólov Nely Lopušanovej, zdroj: X/Wisconsin Hockey
Päť gólov v jednom zápase dosiahla v drese Wisconsinu pred ňou len legendárna Hilary Knightová. Lopušanová je zároveň prvou nováčikou Badgers s takýmto zápisom. Podľa Yahoo Sports sa jej to ako nováčikovi podarilo prvý raz za takmer 25 rokov.
Jedinou nováčičkou v histórii ženskej NCAA, ktorá bola lepšia, je Katie Guayová z Brownovej univerzity. Tá strelila šesť gólov v januári 2002.
Po desiatich zápasoch má Lopušanová na konte 21 bodov za desať gólov a jedenásť asistencií. V počte gólov aj bodov je tak na čele celej NCAA spolu so spoluhráčkou Cassie Hallovou.
Cenu Nováčik týždňa získala už 5. októbra, keď v úvodnom víkende proti Boston University zaznamenala tri góly a dve asistencie. Prvý gól v NCAA strelila práve v domácej premiére sezóny.