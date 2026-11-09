Veľký úspech pre Lopušanovú. Stala sa novickou mesiaca v univerzitnej súťaži

Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu. (Autor: REUTERS)
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TASR|9. nov 2026 o 14:36
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V úvodných desiatich stretnutiach nazbierala 21 kanadských bodov za desať gólov a jedenásť asistencií.

Slovenskú hokejistku Nelu Lopušanovú vyhlásili za najlepšiu novicku mesiaca v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.

Osemnásťročná útočníčka Wisconsinu získala ocenenie od Asociácie hokejových komisárov (HCA) za výkony v septembri a októbri. Informoval o tom oficiálny web univerzitného klubu.

Lopušanová má za sebou vydarený vstup do svojej premiérovej sezóny v NCAA. V úvodných desiatich stretnutiach nazbierala 21 kanadských bodov za desať gólov a jedenásť asistencií.

Spoločne so spoluhráčkou Cassie Hallovou a Jessie Pellerinovou z tímu Clarkson tak figurujú na čele produktivity celej súťaže. V šiestich z desiatich zápasov zaznamenala minimálne dva body.

VIDEO: Päť gólov Nely Lopušanovej

Slovenská reprezentantka na seba výrazne upozornila najmä 31. októbra, keď pri víťazstve Wisconsinu nad St. Cloud State 7:2 strelila päť gólov a pridala jednu asistenciu.

Stala sa iba druhou hráčkou Wisconsinu a zároveň druhou novickou v histórii NCAA, ktorej sa podarilo streliť päť gólov v jednom zápase.

Pre rodáčku zo Žiliny je to ďalšie individuálne ocenenie v prebiehajúcej sezóne. Za september a október ju už vyhlásili za najlepšiu novicku konferencie WCHA, v ktorej počas októbra získala aj dve ocenenia pre najlepšiu novú hráčku týždňa.

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Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Veľký úspech pre Lopušanovú. Stala sa novickou mesiaca v univerzitnej súťaži
dnes 14:36
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