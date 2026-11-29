Slovenská hokejistka Michaela Sophia Paulínyová zažiarila v zámorskej univerzitnej lige NCAA hetrikom.
Hráčka Lindenwoodu Lions si okrem troch gólov pripísala aj asistenciu a podieľala sa na výhre proti Bemidji St. 6:3.
Lions sa ujali vedenia v 9:23 minúte úvodnej tretiny počas presilovej hry. Po výbornej kombinácii sa presadila Michaela Paulinyová, ktorá strelila svoj prvý gól v zápase.
VIDEO: Gól Paulínyovej
Druhý gól strelila po strate puku Bemidji v strednom pásme, kde sa vytvorila pre Lions situáciu dvoch proti jednému.
Weilerová našla Paulinyovú v 18:15 minúte druhej tretiny a slovenská útočníčka strelila svoj druhý gól v zápase, čím opäť zvýšila náskok Lindenwoodu na 4:1.
Bemidji v záverečnej tretine dvakrát skórovalo, pričom oba góly padli v posledných siedmich minútach zápasu.
Paulinyová však niečo vyše 1:30 minúty pred koncom skompletizovala hetrik gólom do prázdnej bránky a spečatila víťazstvo Lindenwoodu 6:3.
Bol to prvý hetrik Paulinyovej v kariére a významne prispel k siedmemu víťazstvu Lions v sezóne 2026/27.
Gólovo sa opäť presadila aj Nela Lopušanová, ktorá prispela k triumfu Wisconsinu nad Union (NY) 6:1.
VIDEO: Gól Nely Lopušanovej