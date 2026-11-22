Slovenská hokejistka Nela Lopušanová odohrala ďalší veľkolepý zápas v univerzitnej lige NCAA.
V nočnom zápase proti Bemidji si Wisconsin poradil s outsiderom 9:1. O tri góly sa postarala práve Slovenka, ktorá pridala aj jednu asistenciu.
Jeden z gólov opäť obletel internet, keď sa jej ho podarilo streliť akrobaticky, tzv. michiganom.
VIDEO: Michigan Nely Lopušanovej
Tento moment priniesol hneď jej prvý presný zásah na 5:0. K Lopušanovej sa za bránkou odrazil puk a za čiaru ho poslala ako skúsená hráčka.
Pre Lopušanovú išlo v noci už o štrnásty gól v trinástich zápasoch, čím kraľuje celej univerzitnej lige.