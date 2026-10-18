VIDEO: Lopušanová potvrdzuje potenciál v NCAA. Bola pri takmer polovici zo 17 gólov tímu

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová pokračuje vo vydarenom vstupe do univerzitnej kariéry v zámorí.
V dvoch dueloch proti Minnesote State sa gólovo presadila, pridala asistencie a pomohla Wisconsinu k dvom vysokým víťazstvám.
Hokejistky Wisconsinu zvládli víkendovú sériu proti Minnesote na výbornú. V piatkovom stretnutí zvíťazili 5:1 a v sobotu deklasovali rovnakého súpera 12:1.
Výrazný podiel na úspechu tímu mala aj slovenská útočníčka Lopušanová.
Najprv štvrorbodový večer
Piatkový zápas sa pre Wisconsin dlho nevyvíjal tak jednoznačne, ako by mohlo naznačovať konečné skóre.
Domáce hráčky síce otvorili skóre v prvej tretine, no Minnesota v druhej časti vyrovnala na 1:1.
Lopušanová sa pod prvý gól Badgers podpísala asistenciou. V 14. minúte prvej tretiny pripravila gólovú situáciu pre Charlotte Pieckenhagenovú, ktorá poslala Wisconsin do vedenia.
VIDEO: Lopušanovej štvorbodový večer
Rozhodujúci úder prišiel až v tretej tretine. Wisconsin v nej strelil štyri góly a súperovi nedal šancu na návrat do zápasu.
Slovenská reprezentantka najskôr asistovala pri presnom zásahu Laney Potterovej a následne aj pri góle Cassie Hallovej, ktorými domáce zvýšili na 3:1 a 4:1.
V záverečnej päťminútovke sa dočkala aj sama Lopušanová. V 55. minúte skórovala po prihrávkach Hallovej a Madelyn Kimbrelovej a stanovila konečný výsledok na 5:1.
Slovenka tak prvý duel série zakončila s bilanciou jeden gól a tri asistencie. Zaznamenala aj dva plusové body v štatistike plus/mínus.
V druhom zápase víťazstvo 12:1
V sobotu Wisconsin nadviazal na piatkový záver a tentoraz rozhodol o osude stretnutia prakticky už v prvej tretine. Po úvodných dvadsiatich minútach viedol 4:0 a napokon triumfoval jednoznačne 12:1.
Lopušanová sa presadila už v 13. minúte prvej tretiny, keď zvýšila na 2:0. Jej gól prišiel len 29 sekúnd po úvodnom presnom zásahu Rosalie Tremblayovej.
VIDEO: Gól Lopušanovej
Slovenská útočníčka bola aj pri ďalších góloch svojho tímu. V druhej tretine asistovala Cassie Hallovej pri zásahu na 6:0 a v tretej časti sa podieľala na presilovkovom góle Laney Potterovej, ktorým Wisconsin zvýšil na 7:0.
Minnesota State síce v tretej tretine dokázala skórovať, no na priebehu zápasu to nič nezmenilo. Wisconsin pridal ďalšie góly a uzavrel skóre na 12:1.
Lopušanová potvrdzuje svoj potenciál
Dva zápasy proti Minnesote tak priniesli Lopušanovej ďalšie cenné body do osobných štatistík.
V piatok zaznamenala štyri body za gól a tri asistencie, v sobotu pridala gól a dve asistencie.
V celej sérii tak nazbierala sedem bodov za dva góly a päť asistencií. Jej prínos nebol iba v zakončení, ale aj v schopnosti pripravovať šance spoluhráčkam a podieľať sa na presilovkových situáciách.
Pre slovenskú hokejistku ide o ďalší výrazný krok v prvej sezóne v NCAA. Wisconsin patrí medzi najsilnejšie univerzitné tímy v USA a podobné výkony jej pomáhajú presadzovať sa v kvalitnej konkurencii.
Badgers po víkendovej sérii pokračujú v sezóne s cieľom bojovať o popredné priečky. Lopušanová zároveň ukazuje, že môže byť dôležitou súčasťou ich ofenzívy už počas svojho nováčikovského ročníka.
Slovenská útočníčka odohral v sezóne osem duelov a má na konte už 15 bodov za päť gólov a desať asistencií. V priemere tak nazbierala 1,88 bodu na zápas a patrí medzi najproduktívnejšie hráčky Wisconsinu