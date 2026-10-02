VIDEO: Lopušanová zažiarila v NCAA. Premiérový gól si vychutnala pred plnou arénou

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová má za sebou vydarený večer v prestížnej NCAA. V domácom zápase proti Boston University sa podieľala na víťazstve Wisconsinu 7:0 dvomi gólmi a asistenciou.
Osemnásťročná Slovenka výrazne prispela k suverénnemu triumfu Wisconsinu, ktorý pred domácimi fanúšikmi odštartoval novú sezónu aj slávnostným vyvesením deviatej majstrovskej vlajky.
Lopušanová bola pri troch zo siedmich gólov.
Najskôr v úvode druhej tretiny pripravila gól pre Maggie Scannellovú. Američanka zužitkovala prihrávku slovenskej útočníčky a Wisconsin zvýšil svoje vedenie.
O niekoľko minút neskôr si hráčky úlohy vymenili. Scannellová našla Lopušanovú a Slovenka strelila svoj prvý gól v drese Wisconsinu. Badgers v tom momente viedli 3:0.
VIDEO: Prvý gól Lopušanovej v NCAA
Lopušanová však ešte nemala dosť.
V tretej tretine sa presadila druhýkrát a uzavrela skóre zápasu na 7:0. Pri jej druhom góle jej asistovala opäť Scannellová.
VIDEO: Druhý gól Lopušanovej v zápase
Prvý gól pred domácimi fanúšikmi
Pre Lopušanovú išlo o špeciálny moment. Wisconsin pred zápasom oslavoval svoj deviaty titul v NCAA a slovenská útočníčka následne prispela k vysokému víťazstvu aj premiérovým gólom.
„Hovorili sme si v šatni, že musíme viac posúvať puk. Ten je najrýchlejší hráč na ľade, takže sme začali viac korčuľovať aj bez neho. Myslím si, že to fungovalo veľmi dobre,“ povedala Lopušanová po zápase.
Wisconsin pritom po prvej tretine viedol iba 1:0. V druhej časti však predviedol obrovskú ofenzívnu smršť a skóroval až päťkrát.
Lopušanová sa na nej podieľala dvoma bodmi a svoj druhý gól pridala v záverečnej časti.
V NCAA už bodovala
Slovenka pritom na seba upozornila už počas úvodného víkendu sezóny. Proti St. Lawrence zaznamenala dve asistencie a Wisconsin v oboch dueloch zvíťazil.
Podieľala sa na góle Maggie Scannellovej, keď predviedla nádherné sólo cez celé klzisko až spoza vlastnej brány.
Proti Boston University tak prišiel ďalší výrazný krok – prvé dva góly v univerzitnej kariére a hneď aj tri body v jednom zápase.
Wisconsin má po troch stretnutiach sezóny bilanciu 3:0. S Boston University sa stretne opäť v piatok.