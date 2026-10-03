VIDEO: Lopušanová si drží skvelú formu. Wisconsin potiahla gólom a asistenciou

Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu. (Autor: REUTERS)
Sportnet|3. okt 2026 o 09:50
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Po štyroch zápasoch má na konte už sedem bodov.

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová má za sebou ďalší vydarený zápas v prestížnej univerzitnej lige NCAA.

V domácom súboji pomohla Wisconsinu k víťazstvu 4:1 nad Boston University jedným gólom a jednou asistenciou.

Slovenská útočníčka tak pokračuje v skvelých výkonoch na začiatku sezóny a výrazne prispela k tomu, že jej tím otočil nepriaznivý vývoj stretnutia.

Wisconsin pritom nezačal zápas najlepšie a po prvej tretine prehrával 0:1, keď sa v presilovej hre presadila hosťujúca Lo Lachapelleová.

V druhej časti hry však prišiel tlak domáceho tímu a vyrovnanie. V 11. minúte druhej tretiny hral Wisconsin presilovku, v ktorej Scannellová a Lopušanová pripravili gól pre Hallovú, ktorá usmernila puk za chrbát brankárky Bostonu.

O osude stretnutia sa rozhodovalo v záverečnej tretine, ktorú Badgers ovládli pomerom 3:0. Najskôr v 11. minúte tretej tretiny strelila víťazný gól opäť Hallová.

O dve minúty neskôr prišla chvíľa slovenskej hokejistky. Lopušanová po asistenciách Scannellovej a Češky Šapovalivovej zvýšila vedenie Wisconsinu na 3:1.

VIDEO: Gól Lopušanovej

Definitívnu bodku za zápasom dala v závere Potterová, ktorá gólom do prázdnej brány uzavrela skóre na konečných 4:1.

Lopušanová si v zápase okrem dvoch kanadských bodov (1+1) pripísala aj jeden plusový bod a dve strely na bránu. Jej spoluhráčka z útoku Scannellová zažiarila tromi asistenciami.

Wisconsin si vďaka tomuto triumfu pripísal už štvrté víťazstvo v sezóne a naďalej si drží neporaziteľnosť.

Pre 18-ročnú Žilinčanku ide o mimoriadne vydarený štart do jej premiérovej sezóny v zámorskej univerzitnej súťaži. V 4 zápasoch nazbierala už 7 kanadských bodov za 3 góly a 4 asistencie.

V bodovaní svojho tímu aj celej súťaže tak patrí medzi najproduktívnejšie nováčičky sezóny.

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Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
VIDEO: Lopušanová si drží skvelú formu. Wisconsin potiahla gólom a asistenciou
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