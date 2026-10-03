VIDEO: Lopušanová si drží skvelú formu. Wisconsin potiahla gólom a asistenciou

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová má za sebou ďalší vydarený zápas v prestížnej univerzitnej lige NCAA.
V domácom súboji pomohla Wisconsinu k víťazstvu 4:1 nad Boston University jedným gólom a jednou asistenciou.
Slovenská útočníčka tak pokračuje v skvelých výkonoch na začiatku sezóny a výrazne prispela k tomu, že jej tím otočil nepriaznivý vývoj stretnutia.
Wisconsin pritom nezačal zápas najlepšie a po prvej tretine prehrával 0:1, keď sa v presilovej hre presadila hosťujúca Lo Lachapelleová.
V druhej časti hry však prišiel tlak domáceho tímu a vyrovnanie. V 11. minúte druhej tretiny hral Wisconsin presilovku, v ktorej Scannellová a Lopušanová pripravili gól pre Hallovú, ktorá usmernila puk za chrbát brankárky Bostonu.
O osude stretnutia sa rozhodovalo v záverečnej tretine, ktorú Badgers ovládli pomerom 3:0. Najskôr v 11. minúte tretej tretiny strelila víťazný gól opäť Hallová.
O dve minúty neskôr prišla chvíľa slovenskej hokejistky. Lopušanová po asistenciách Scannellovej a Češky Šapovalivovej zvýšila vedenie Wisconsinu na 3:1.
VIDEO: Gól Lopušanovej
Definitívnu bodku za zápasom dala v závere Potterová, ktorá gólom do prázdnej brány uzavrela skóre na konečných 4:1.
Lopušanová si v zápase okrem dvoch kanadských bodov (1+1) pripísala aj jeden plusový bod a dve strely na bránu. Jej spoluhráčka z útoku Scannellová zažiarila tromi asistenciami.
Wisconsin si vďaka tomuto triumfu pripísal už štvrté víťazstvo v sezóne a naďalej si drží neporaziteľnosť.
Pre 18-ročnú Žilinčanku ide o mimoriadne vydarený štart do jej premiérovej sezóny v zámorskej univerzitnej súťaži. V 4 zápasoch nazbierala už 7 kanadských bodov za 3 góly a 4 asistencie.
V bodovaní svojho tímu aj celej súťaže tak patrí medzi najproduktívnejšie nováčičky sezóny.