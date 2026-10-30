Budeme čakať na ďalší postup. Na návrat Rusov reaguje aj Slovenský zväz ľadového hokeja

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. (Autor: TASR)
Sportnet|30. okt 2026 o 13:56
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SZĽH zaujal vo svojom stanovisku zdržanlivý postoj.

K rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských reprezentácií na medzinárodnú scénu sa vyjadril aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

CAS v piatok rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí s okamžitou účinnosťou umožniť Rusku prihlásiť svoje reprezentácie na päť svetových šampionátov v roku 2027 vrátane mužských MS v Nemecku.

Ruské reprezentácie sú vylúčené zo súťaží IIHF od februára 2022 po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Arbitrážny súd však dospel k záveru, že IIHF nepredložila dostatočné dôkazy o bezpečnostných rizikách, ktorými odôvodňovala pokračovanie zákazu.

Medzinárodná federácia vyjadrila nad verdiktom sklamanie, no bude ho rešpektovať. Upozornila tiež na organizačné komplikácie, ktoré môže návrat Rusov spôsobiť.

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SZĽH zaujal vo svojom stanovisku zdržanlivý postoj.

„Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF,“ uviedol SZĽH v oficiálnom stanovisku.

O niečo výraznejšie reagovali hokejové zväzy Česka, Fínska a Nemecka. Hoci rozhodnutie arbitrážneho súdu rešpektujú, zároveň s návratom ruských reprezentácií nesúhlasia.

Najostrejšie sa vyjadrili Fíni, ktorí rozhodnutie označili za nepochopiteľné. Zároveň deklarovali podporu hráčom a členom realizačných tímov, ktorí by odmietli účasť na turnajoch s ruskými či bieloruskými reprezentáciami.

Nemecký zväz upozornil najmä na bezpečnostné, politické a ekonomické dôsledky návratu Ruska, keďže v máji 2027 bude organizovať seniorské majstrovstvá sveta.

O konkrétnych podmienkach návratu ruských reprezentácií a potrebných úpravách turnajov bude IIHF ešte rozhodovať.

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    Martin Turčindnes 15:3010
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