Česi nesúhlasia, Nemci majú starosti. Prvé reakcie na návrat Rusov do medzinárodného hokeja

Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok rozhodol o návrate ruských reprezentácií do medzinárodných hokejových súťaží.
Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) nariadil, aby s okamžitou účinnosťou umožnila Rusku prihlásiť svoje tímy na päť svetových šampionátov v roku 2027 vrátane MS mužov v Nemecku.
Ruské reprezentácie chýbajú na turnajoch IIHF od februára 2022 po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu.
Arbitráž však dospela k záveru, že IIHF nepredložila dostatočné dôkazy o bezpečnostných rizikách, ktorými odôvodňovala pokračovanie zákazu.
Medzinárodná federácia vyjadrila nad verdiktom sklamanie, no bude ho rešpektovať.
Upozornila však na vážne organizačné komplikácie, keďže prípravy viacerých turnajov sú už v pokročilom štádiu. Rozhodnutie zároveň vyvolalo nesúhlas viacerých národných hokejových zväzov.
Postoj Čechov sa nemení
Medzi prvými zareagoval Český hokejový zväz, ktorý dlhodobo odmieta účasť ruských reprezentácií na medzinárodných turnajoch počas vojny na Ukrajine.
Vo svojom stanovisku uviedol, že rozhodnutie CAS podrobne analyzuje vrátane jeho praktických a právnych dôsledkov.
„Doterajší postoj Českého hokeja sa rozhodnutím CAS nemení. Nesúhlasíme s účasťou Ruska na turnajoch IIHF počas vojenskej agresie na Ukrajine,“ uviedol generálny sekretár Českého hokeja Jan Černý.
Rozhodnutie sa dotýka aj Česka, ktoré bude v januári 2027 hostiť majstrovstvá sveta žien do 18 rokov. Aj na tomto turnaji by sa podľa verdiktu CAS mali môcť predstaviť ruské hokejistky.
Nemci upozorňujú na vážne dôsledky
Výraznú nevôľu vyjadril aj Nemecký hokejový zväz. Práve Nemecko bude v máji budúceho roka organizovať mužské seniorské majstrovstvá sveta, na ktorých má podľa verdiktu dostať príležitosť aj ruská reprezentácia.
„Účasť Ruska má pre nás ako hostiteľskú krajinu značné bezpečnostné, politické a ekonomické dôsledky.
V súčasnosti spoločne s IIHF vyhodnocujeme toto rozhodnutie a o ďalších krokoch budeme informovať,“ uviedol predseda predstavenstva zväzu Frank H. Lutz.
Organizátori už pritom predstavili zloženie skupín aj rozpis zápasov bez účasti Ruska. Medzi šestnástimi účastníkmi figuruje aj Ukrajina, ktorá sa do elitnej kategórie vrátila po dvadsiatich rokoch.
Zatiaľ nie je známe, akým spôsobom IIHF ruskú reprezentáciu do turnaja zaradí a či bude musieť upraviť počet účastníkov, zloženie skupín alebo samotný program.
Fíni podporia aj bojkot turnajov
Ešte ostrejšie reagoval Fínsky hokejový zväz. Hoci zdôraznil, že rešpektuje systém športovej arbitráže a ako člen IIHF je povinný dodržiavať rozhodnutia medzinárodnej federácie, s verdiktom zásadne nesúhlasí.
„Rozhodnutie je celkovo nepochopiteľné. Fínsky hokejový zväz dôrazne odsudzuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine a podľa nášho názoru v súčasnej situácii neexistujú podmienky na účasť Ruska ani Bieloruska na medzinárodných hokejových podujatiach,“ uviedol prezident fínskeho zväzu Heikki Hietanen podľa portálu leijonat.fi.
Fínsky zväz zároveň pripustil, že niektorí jeho reprezentanti alebo členovia realizačných tímov nemusia byť ochotní zúčastniť sa na turnajoch, na ktorých budú štartovať ruské či bieloruské výbery.
Takéto rozhodnutie jednotlivcov by podľa Hietanena plne rešpektoval.
„Žiadny hráč ani člen realizačného tímu nie je povinný zúčastniť sa na turnaji, na ktorom štartuje Rusko alebo Bielorusko. Chápeme a podporujeme tých, ktorí sa takýchto súťaží nechcú zúčastniť.“
Piatkový verdikt CAS sa však týka výlučne ruských reprezentácií a nemení postavenie Bieloruska, na ktoré sa naďalej vzťahujú samostatné obmedzenia IIHF.
Hadamczik nevylúčil ani možnosť bojkotu MS
Prezident Českého hokeja Alois Hadamczik nevylúčil ani možnosť bojkotu MS 2027 v prípade účasti Ruska.
V rozhovore pre český Deník N uviedol, že o ďalšom postupe musí rozhodnúť výkonný výbor zväzu. „Pokiaľ európske krajiny zo šampionátu odstúpia, Česko nemôže byť výnimkou,“ vyhlásil Hadamczik.
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu označil za príliš tvrdé a neuvážené. „Najskôr musím hovoriť s výkonným výborom a zistiť, aké vôbec máme možnosti. Arbitráž má právo takto rozhodnúť, ale či je to morálne právo, o tom by som pochyboval,“ povedal.
Pripomenul tiež, že prípadná účasť ruských hokejistov a hokejistiek na turnajoch v Česku bude závisieť aj od udelenia vstupných víz. „Je tu viac neznámych než známych,“ dodal.
Hašek vyzval politikov
K rozhodnutiu CAS sa vyjadril aj bývalý český brankár Dominik Hašek. Olympijský víťaz z Nagana verdikt prijal s nevôľou, no verí, že návratu ruských reprezentácií napokon zabránia jednotlivé hostiteľské krajiny.
„Samozrejme, že ma toto rozhodnutie nepotešilo, je nepríjemné. Je ťažké ho prijať, ale beriem ho ako fakt. Zároveň však dúfam, že sa vďaka nemu konečne pohnú ľady,“ uviedol pre ČTK.
Hašek vyzval politikov, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia organizovaniu športových podujatí s účasťou Ruska.
„Verím, že naši zákonodarcovia alebo predstavitelia EÚ a NATO nebudú strkať hlavu do piesku, ale začnú vytvárať mechanizmy, ktoré zakážu tú obrovskú reklamu na ruskú imperialistickú vojnu, akú by znamenalo usporiadanie každého takéhoto podujatia,“ vyhlásil.
Podľa Hašeka by účasť Ruska na svetových šampionátoch znamenala legitimizáciu ruských vojnových zločinov.
„Toto nie je vecou jednotlivých federácií, ale každej krajiny, aby zabránila akejkoľvek reklame na ruskú imperialistickú vojnu. Každé takéto podujatie bude znamenať ďalšie tisíce a desaťtisíce mŕtvych,“ tvrdí.
Zdôraznil, že zákony jednotlivých krajín majú prednosť pred pravidlami športových organizácií, a preto by podľa neho mali zasiahnuť štátne orgány.
Ukrajinský zväz vyjadril hlboké rozhorčenie
Na rozhodnutie CAS reagoval v piatok aj Ukrajinský zväz ľadového hokeja (FHU). „FHU rešpektuje autoritu a postavenie Športového arbitrážneho súdu. Zároveň však vyjadrujeme hlboké rozhorčenie nad týmto rozhodnutím.
Hrozby, ktoré boli dôvodom na pozastavenie účasti ruských tímov v roku 2022, nezmizli. Naopak, ešte sa vystupňovali. Konkrétne v noci z 18. na 19. októbra poškodil ruský raketový útok ďalšiu hokejovú arénu na Ukrajine – ide už o dvanáste takéto zariadenie zasiahnuté od momentu, keď bola ruským tímom pozastavená účasť.
Ruská agresia si naďalej vyžiadava životy civilistov a vedie k ničeniu civilnej infraštruktúry. V tomto kontexte je rozhodnutie umožniť ruským tímom účasť na medzinárodných hokejových súťažiach obzvlášť poburujúce.
Sme presvedčení, že bezpečnosť účastníkov a integritu medzinárodného športu nemožno posudzovať izolovane od reality vojny, ktorú Rusko naďalej vedie proti Ukrajine,“ píše sa v stanovisku na webovej stránke FHU.
Prezident Lotyšskej hokejovej federácie Aigars Kalvitis zatiaľ nechcel pre portál Sportacentrs.com komentovať ďalšie kroky. „V tejto chvíli nemám žiadne komentáre. Počkáme si na rozhodnutie IIHF,“ uviedol Kalvitis.
Švédi hovoria o nesmiernom sklamaní
„Rozhodnutie CAS nás nesmierne sklamalo. Náš postoj vo švédskom hokeji sa v tejto otázke nezmenil.
Zastávame názor, že Rusko sa za súčasnej situácie nemôže zúčastňovať na medzinárodných šampionátoch. Je to stanovisko, ktoré presadzujeme na medzinárodných fórach, a rozhodnutie IIHF sme podporovali pred každou sezónou.
Teraz CAS prijal iné rozhodnutie, z ktorého sme, ako som už povedal, nesmierne sklamaní,“ uviedol Anders Larsson, predseda Švédskej hokejovej asociácie.
Podobne reagoval aj Rakúsky zväz ľadového hokeja. „ÖEHV vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím CAS. Postoj zväzu zostáva nezmenený: dôrazne odmieta návrat Ruska.
ÖEHV stojí na strane IIHF a podporuje túto medzinárodnú riadiacu organizáciu v procese posudzovania ďalších možných krokov.
V súčasnosti prebieha analýza možných dôsledkov pre rakúske národné tímy,“ uviedol zväz vo svojom stanovisku.