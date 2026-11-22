Hokejisti Colorada sa budú musieť zaobísť bez hviezdneho útočníka Nathana MacKinnona dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.
Čas jeho absencie sa predĺžil na približne 12 týždňov. MacKinnon a obranca Cale Makar nedohrali v noci na piatok 13. novembra duel v Ottawe.
Pôvodne sa počítalo s tým, že MacKinnon bude mimo hry minimálne mesiac. Tréner Avalanche Jared Bednar v sobotu po tréningu neposkytol o zranení žiadne ďalšie podrobnosti.
„Po návrate absolvoval vyšetrenia u špecialistov a ďalších lekárov, na základe čoho sme dostali nový odhad o dĺžke jeho absencie,“ vysvetlil Bednar.
MacKinnon po súboji o puk s obrancom súpera Arťomom Zubom klesol na kolená a držal sa za pravý bok. Predtým zaznamenal Kanaďan v 20 zápasoch 10 gólov a 20 asistencií.
Makar odchádzal z ľadu s viditeľnými problémami s pravou nohou, pričom išlo zrejme o zranenie, ktoré vzniklo bez cudzieho zavinenia.
Dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL nechýbal v sobotu na tréningu.
„Cale je na tom dobre. Má za sebou niekoľko vydarených dní. Situácia sa vyvíja správnym smerom.
Zatiaľ však neviem s istotou povedať, či proti Montrealu nastúpi, alebo nie,“ uviedol Bednar, ktorého tím má teraz niekoľko dní voľna, potom v noci na štvrtok privíta Canadiens.
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