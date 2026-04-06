Kanadský hokejista bude chýbať Dallasu asi mesiac. Zranil si ruku

Nathan Bastian sa raduje z gólu. (Autor: SITA/AP)
TASR|6. apr 2026 o 21:58
Kanadský hokejista Nathan Bastian bude chýbať Dallasu Stars tri až štyri týždne pre zranenie ruky, ktoré utrpel koncom marca.

Pre portál tsn.ca to potvrdil hlavný tréner klubu zámorskej NHL Glen Gulutzan.

Bastian odohral v tejto sezóne za „hviezdy" 36 zápasov, v ktorých si pripísal na konto šesť gólov a jednu asistenciu.

Dobrou správou pre Dallas je rýchlejší proces rekonvalescencie českého útočníka Radka Faksu, ktorý od začiatku februára pauzuje pre zranenie v dolnej časti tela.

V noci na stredu proti Calgary Flames však ešte nenastúpi. V tomto ročníku profiligy zaznamenal Faksa dva góly a 15 asistencií.

