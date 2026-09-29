O miesto v tíme musel tvrdo bojovať. Hráč si vybojoval nový kontrakt na skúške

Tyson Jost.
Tyson Jost. (Autor: SITA/AP)
TASR|29. sep 2026 o 08:38
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Dvadsaťosemročný center bol v tréningovom kempe Predators na profesionálnej skúške.

Kanadský hokejový útočník Tyson Jost podpísal s klubom NHL Nashville Predators ročný dvojcestný kontrakt.

Dvadsaťosemročný center bol predtým v tréningovom kempe „predátorov“ na profesionálnej skúške.

Jost odohral v uplynulej sezóne za Nashville 69 zápasov, v ktorých zaznamenal 16 bodov za osem gólov a osem asistencií.

Predchádzajúci ročník absolvoval na základe jednoročnej zmluvy v hodnote 775.000 dolárov.

Colorado Avalanche si ho vybralo v drafte NHL v roku 2016 z celkového 10. miesta. V profilige doteraz odohral 564 zápasov a nazbieral 165 bodov (69+96).

Okrem Colorada a Nashvillu pôsobil aj v Minnesote Wild, Buffale Sabres a Caroline Hurricanes. Informoval o tom portál TSN.

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