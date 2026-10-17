Winnipeg prišiel o útočníka na niekoľko týždňov. Zranil sa pri rannom rozkorčuľovaní

Ruský hokejový útočník Vladislav Namestnikov bude Winnipegu Jets v zámorskej NHL chýbať niekoľko týždňov.
Tridsaťtriročný hráč sa zranil vo štvrtok na konci ranného rozkorčuľovania, keď narazil do zadného mantinelu. Informoval o tom pred víkendom tréner kanadského tímu Scott Arniel.
Namestnikov pre zranenie nenastúpil už vo štvrtkovom stretnutí proti Chicagu Blackhawks, v zostave ho nahradil Brad Lambert.
Ruský útočník odohral v prebiehajúcej sezóne šesť zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Jeho zdravotný stav teraz budú posudzovať na týždennej báze.
V sobotňajšom dueli proti Caroline Hurricanes by mal nastúpiť v bránke Winnipegu Clay Stevenson.
Dvadsaťsedemročný brankár sa na piatkovom tréningu pripravoval v pozícii jednotky. V tejto sezóne má bilanciu jedno víťazstvo a jednu prehru, priemer 3,10 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 87,2 percenta.
Do piatkového tréningu sa zapojil aj útočník Walker Duehr, ktorý sa zotavuje zo zranenia v dolnej časti tela.
Dvadsaťosemročný krídelník v prebiehajúcom ročníku ešte nenastúpil. V minulej sezóne odohral za Jets tri stretnutia, ďalších 62 zápasov absolvoval v AHL v drese Manitoby Moose, kde nazbieral 34 bodov za 17 gólov a 17 asistencií. Informoval portál TSN.
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