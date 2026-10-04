Slafkovský bol po prehre nahnevaný: Bolo to otrasné, robili sme hlúpe rozhodnutia

Katastrofálna druhá tretina pripravila Montreal v noci na nedeľu o víťazstvo. Canadiens v Pittsburghu viedli, potom však v priebehu pätnástich minút druhej tretiny štyrikrát inkasovali.
Napokon ešte dokázali zápas zachrániť a po veľkom návrate si z prehry 5:6 po predĺžení odniesli aspoň bod.
Juraj Slafkovský nebodoval a po stretnutí bol kritický k výkonu mužstva aj k sebe.
Po dvoch zápasoch novej sezóny navyše stále čaká na prvý bod, čo pri jeho pomalších vstupoch do predchádzajúcich ročníkov môže byť čoskoro ďalšou sledovanou témou.
Kritizoval tím aj seba
Canadiens pritom začali dobre. Cole Caufield ich už vo 4. minúte poslal do vedenia a podľa kapitána Nicka Suzukiho mali v úvode zápasu výraznú prevahu.
Potom sa však zápas úplne otočil. Pittsburgh od začiatku druhej tretiny nastrieľal v priebehu pätnástich minút štyri góly a odskočil na 5:1. Montreal pred druhou prestávkou znížil zásluhou Suzukiho a v tretej tretine sa postaral o veľký návrat.
Dvakrát skóroval Caufield, pridali sa Chris Kreider a Ivan Demidov a Canadiens vyrovnali na 5:5. V predĺžení však o výhre Penguins rozhodol Tommy Novak.
Slafkovský po zápase podľa TVA Sports neskrýval hnev a aj podľa viacerých zámorských novinárov bol frustrovaný.
„Toto sa nesmie stávať. Návrat sme zvládli dobre, ale takto to nemôže vyzerať celú sezónu. Bolo to otrasné, robili sme hlúpe rozhodnutia. Takéto veci sa jednoducho nemôžu stávať,“ povedal.
Kritický bol aj sám k sebe.
„Boli to hlúpe situácie a začína sa to pri mne. Aj ja som spravil niekoľko zlých rozhodnutí. Musíme byť s pukom rozumnejší, najmä v druhej tretine.“
VIDEO: Zostrih zápasu Pittsburgh - Montreal
Slafkovský odohral 18 minút a 12 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a zápas ukončil s dvoma plusovými bodmi.
Hoci nespôsobil ani jeden gól, viackrát pokazil jednoduchú prihrávku. Po prvých dvoch dueloch sezóny navyše stále čaká aj na prvý kanadský bod.
Tréner St. Louis: Dva body sme si nezaslúžili
Podobne ako Slafkovský videl druhú tretinu aj Suzuki, hoci svoje hodnotenie formuloval miernejšie.
„Prvých pätnásť minút sme dominovali. Potom skórovali a v druhej tretine sme sa uspokojili. Myslel som si, že sme sa už z takýchto vecí poučili. Musíme si z toho zobrať ponaučenie.“
Kapitán Montrealu bol zároveň hlavným mužom návratu. Strelil gól a na ďalšie tri prihral. Jeho zásah na 2:5 necelé dve minúty pred koncom druhej tretiny dal Canadiens aspoň šancu zápas ešte zachrániť.
„Keď hráme naším spôsobom, dominujeme,“ povedal Suzuki.
Tréner Martin St. Louis bol spokojný aspoň s reakciou mužstva v tretej tretine, zároveň však priznal, že Montreal si za celý výkon víťazstvo nezaslúžil.
„Získali sme bod, ale dva sme si nezaslúžili," hodnotil.
Canadiens tak majú po prvých dvoch zápasoch tri body. Po výhre 3:2 v Toronte získali bod aj v Pittsburghu, no druhá tretina ukázala problém, ktorý podľa Slafkovského nemôžu opakovať.
„Vieme, že máme štýl hry, vďaka ktorému sa dokážeme vrátiť. Ale keby ste mi po prvých desiatich či dvanástich minútach povedali, že zápas bude vyzerať takto, neveril by som tomu,“ dodal St. Louis.
Montreal v noci na stredu (1:00) odohrá prvý domáci zápas proti Caroline.
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