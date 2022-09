Fíni chcú vytvoriť hokejovú ligu, počítajú aj s tímom z Bratislavy

HELSINKI. V Európe by mohla čoskoro vzniknúť nová nadnárodná hokejová liga a jej súčasťou by mal byť aj klub z Bratislavy.

"Mala by existovať televízna spoločnosť, ktorá neinvestovala všetky peniaze do futbalu. Peniaze, ktoré sú potrebné, sú v objeme 500 miliónov eur až jedna miliarda," povedal Kummola. Suma je obrovská, no Kummola dodal:

"Áno, ale nie je to nemožné. Konkurencia v televíznom biznise zosilnela a hokej je skvelý, pretože môže ponúknuť zápasy každý večer."

K vytvoreniu ligy sa pozitívne postavilo niekoľko krajín, proti sú zatiaľ Nemci. "Nemci sú zatiaľ dosť kyslí, pretože sa boja, že sa rozpadne DEL. A tie peniaze sú jediným lákadlom, pretože si nemyslia, že by sa hrali lepšie zápasy.

S Nemeckom určite počítame. Ani so Švédskom to nie je ľahké. Ale malo by sa zapojiť Švajčiarsko a zrejme aj Česká republika. Okrem toho by malo Slovensko jeden tím z Bratislavy a malo by tam byť aj Anglicko," uzavrel Kummola.