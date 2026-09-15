Myklucha si pripísal ďalšiu asistenciu. Pelicans však v Liige tesne podľahli Tappare

Oleksij Myklucha
Oleksij Myklucha (Autor: X/Lahden Pelicans)
TASR|15. sep 2026 o 21:18
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Pelicans Lahti doma nezvládli duel s Tappare, hoci ich slovenský útočník opäť bodoval a tím drží druhé miesto tabuľky.

Slovenský hokejista Oleksij Myklucha bodoval aj vo štvrtom zápase novej sezóny fínskej Liigy.

Útočník Pelicans Lahti zaznamenal v utorkovom domácom stretnutí proti Tappare Tampere asistenciu, jeho tím však prehral 2:3.

Dvadsaťtriročný Myklycha žiari v úvode premiérovej sezóny v najvyššej fínskej súťaži.

Po štyroch ligových kolách má na konte päť kanadských bodov (2+3) a jeho tím figuruje s deviatimi bodmi priebežne na druhom mieste tabuľky len o skóre za lídrom HC Ässät Pori.

Počítajúc aj prípravné duely ťahá slovenský reprezentant v drese Pelicans šesťzápasovú bodovú sériu.

Tabuľka fínskej ligy

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Oleksij Myklucha
Oleksij Myklucha
Myklucha si pripísal ďalšiu asistenciu. Pelicans však v Liige tesne podľahli Tappare
dnes 21:18
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