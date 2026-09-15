Myklucha si pripísal ďalšiu asistenciu. Pelicans však v Liige tesne podľahli Tappare

Slovenský hokejista Oleksij Myklucha bodoval aj vo štvrtom zápase novej sezóny fínskej Liigy.
Útočník Pelicans Lahti zaznamenal v utorkovom domácom stretnutí proti Tappare Tampere asistenciu, jeho tím však prehral 2:3.
Dvadsaťtriročný Myklycha žiari v úvode premiérovej sezóny v najvyššej fínskej súťaži.
Po štyroch ligových kolách má na konte päť kanadských bodov (2+3) a jeho tím figuruje s deviatimi bodmi priebežne na druhom mieste tabuľky len o skóre za lídrom HC Ässät Pori.
Počítajúc aj prípravné duely ťahá slovenský reprezentant v drese Pelicans šesťzápasovú bodovú sériu.