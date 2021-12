Američania idú zmeniť históriu. V hre je prvá obhajoba titulu majstrov sveta

BRATISLAVA. Spojiť sa v správnom momente pre spoločný úspech a jediný cieľ. A tým by mal byť opätovný zisk titulu majstra sveta.

To zaželal pred vstupom do majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov svojim krajanom Trevor Zegras, vlani najproduktívnejší hráč MSJ v Kanade.

Zegras pred rokom pomohol Američanom k zisku piateho titulu 18 bodmi za 7 gólov a 11 asistencií. Stal sa aj najužitočnejším hráčom turnaja, v ktorom Američania vo finále zdolali domácich Kanaďanov 2:0.