Zábavné Slovensko, ruský supertalent a nočné vstávanie. Začínajú sa MS do 20 rokov

Tentoraz budú podmienky benevolentnejšie. Momentálne pravidlá dovoľujú zaplniť štadióny do polovice kapacity.

EDMONTON, RED DEER. V kanadskom Edmontone a Red Deere sa od 26. decembra 2021 do 5. januára 2022 uskutočnia majstrovstvá sveta do dvadsať rokov.

Z každej päťčlennej skupiny postúpia do štvrťfinále štyri tímy s najvyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých tímov je kritériom vzájomný zápas alebo tabuľka zo vzájomných zápasov.

Do bojov o medaily môžu prehovoriť aj Česi. Slovensko je považované za čierneho koňa šampionátu.

Kľúčový bude opäť posledný zápas. Slovensko sa stretne so Švajčiarskom. Tieto krajiny proti sebe hrali aj vlani, Slováci zvíťazili tesne 1:0.

Slovenské mužstvo odohrá v základnej skupine štyri duely. Začne 27. decembra nadránom proti USA. Všetky duely by mal vysielať nový športový kanál RTVS, okrem toho budú dostupné aj na webe televízie.

Odborníci hovoria o Slovensku ako o čiernom koni, považujú ho za jeden z „najzábavnejších tímov“ na turnaji. Napriek tomu nebude prekvapením, ak o postup do štvrťfinále rozhodne až posledný zápas skupiny proti Švajčiarsku.

Hlavnými hviezdami Slovákov by mali byť kapitán Samuel Kňažko, mladíci Šimon Nemec, Juraj Slafkovský či Filip Mešár, i útočné dynamo Martin Chromiak. Za jasnú brankársku jednotku sa považuje Šimon Latkóczy.

Slovenský mančaft bude najvyšším, najťažším, najmladším, no po súčte počtu odohraných zápasov na MS do 20 rokov i najskúsenejším tímom šampionátu.

Ďalším hráčom zaujímavým na sledovanie je útočník Joakim Kemell, ktorý patrí medzi to najlepšie, čo ponúkne nasledujúci draft do NHL. Podobný status má aj jeho spoluhráč Brad Lambert.

Kanada môže počítať s troma hráčmi so skúsenosťami z NHL – útočníkom Masonom McTavishom (Anaheim), spomínaným Perfettim (Winnipeg) a forvardom Jakeom Neighboursom (St. Louis).

Dobrú pozíciu si pred vyraďovacími bojmi môže zabezpečiť výber Česka.

Ich hlavnou útočnou hviezdou bude Jan Myšák, momentálne nastupujúci v OHL za Hamilton Bulldogs. V obrane bude pozornosť skautov vzbudzovať hlavne David Jiříček, ktorý so Šimonom Nemcom súťaží o pomyselný post najlepšieho zadáka draftu 2022.

Medzi lídrov budú patriť i beci Stanislav Svozil a Michael Krutil, či útočníci Pavel Novák a Martin Ryšavý. Celkovo má český tím desať draftovaných hráčov.

Veľa sa v tomto roku neočakáva od Nemecka. Tímu chýbajú veľké individuality, ktoré ho potiahli vlani, a expertov by neprekvapilo, ak by padli do bojov o záchranu.

Historický úspech v podobe postupu medzi najlepšiu osmičku sa môže podariť Rakúšanom. Za tých síce už nehrá Marco Rossi, no na jeho miesto nastupuje iný veľký talent, sedemnásťročný Marco Kasper.