O tomto som ako chlapec sníval, vravel Slafkovský. To isté mohol povedať aj tréner Montrealu

Ako si predstavujete nedeľný večer počas zimy v Kanade? Vonku teploty pod nulou, vnútri teplo vyhriateho kozuba a v televízii hokej.
Presne takýto pohľad, iba v nadživotnej veľkosti, sa naskytol aj viac ako 32-tisíc divákom na štadióne kanadského futbalu Princess Auto Stadium vo Winnipegu. Domáci Jets hostili Montreal Canadiens v zápase pod holým nebom Heritage Classic.
Stretnutia NHL na vonkajších klziskách sú stále niečím výnimočné. Pre mnohých hráčov totiž pripomínajú miesto, kde sa ich vzťah k hokeju vôbec začal. Pred zápasom o tom hovorili viacerí hokejisti vrátane Juraja Slafkovského.
„Pre mňa tento zápas predstavuje veľkú časť toho, o čom hokej je. Môžete si ho zahrať v jeho najčistejšej podobe - vonku. Práve na vonkajších klziskách som si hokej zamiloval,“ povedal pred zápasom tréner Montrealu Martin St. Louis.
Canadiens napokon špeciálny večer zvládli aj výsledkovo. Winnipeg zdolali 2:1 a Slafkovský sa podieľal na víťaznom góle Kaidena Guhleho.
V útočnom pásme najskôr rozohral puk a následne sa postavil pred bránku, kde pri Guhleho strele výborne clonil brankárovi Stuartovi Skinnerovi.
VIDEO: Gól Guhleho, pri ktorom zaznamenal asistenciu Slafkovský
Samotný výsledok však zachytáva iba malú časť toho, čím bol večer vo Winnipegu zaujímavý.
Na Heritage Classic sa pozrieme cez štyri príbehy z kabíny Montrealu, ktoré vám povedia, prečo sú zápasy pod holým nebom stále výnimočné.
Juraj Slafkovský
Pre Juraja Slafkovského to bol prvý zápas NHL pod holým nebom. Pred stretnutím sa spolu s ostatnými spoluhráčmi obliekol do pracovnej kombinézy ako zamestnanec pivovaru Molson. Majitelia veľkej kanadskej značky piva totiž vlastnia aj Canadiens.
Išlo o ďalšiu z tradícií vonkajších zápasov NHL, pri ktorých si mužstvá často pripravia spoločný tematický outfit.
Hoci rybníkový hokej nemá na Slovensku takú tradíciu ako v Kanade, Slafkovský si podobné podmienky zažil už ako dieťa.
„Keď som bol malý, vždy sme hrávali pred naším domom. Keď sa ochladilo, dali sme okolo drevené dosky, naliali tam vodu a čakali, kým zamrzne. Potom sme sa vonku korčuľovali,“ spomínal.
„Takéto zápasy sú vždy výnimočné. Teším sa, že si zahrám skutočný hokej vonku.“
Na zápas sa tešil a radosť preniesol aj na ľad. Mal v ňom viacero dobrých momentov, najväčší počas druhého gólu, pri ktorom opäť raz využil svoje veľké telo. Okrem toho mal aj tri strely, jeden blok a rozdal dva bodyčeky.
Ako krídlo prvého útoku však odohral iba niečo vyše 16 minút. Montreal nemal ani jednu presilovku a naopak, štyrikrát hral v oslabení, v ktorom Slafkovský pravidelne nenastupuje.
„Najviac si budem pamätať to, že sme nemali žiadnu presilovku. Veľmi som si chcel vonku jednu zahrať,“ usmieval sa.
„Z našej strany to bol skvelý zápas. Veľmi dobre sme to zvládli v obrane, aj keď samozrejme mali svoje šance. Ale vyhrali sme a keď zvíťazíte, užijete si to oveľa viac.“
Ešte silnejší dojem než samotný výsledok v ňom zanechala atmosféra celého dňa.
„Tento tím je jedna veľká rodina. Byť tu a odohrať zápas vonku, o tom som ako chlapec sníval,“ povedal Slafkovský.
„Bolo to skvelé vďaka všetkým ľuďom okolo. Užil som si celý deň. Všetko je iné, ale bola to skvelá príležitosť. Aj ľad bol slušný. Postupom času sa trochu zhoršoval, ale to platilo pre oba tímy.“
Kaiden Guhle
Aj Kaiden Guhle, podobne ako tisícky iných mladých Kanaďanov, odštartoval svoju kariéru na vonkajšom klzisku.
Predtým, ako sa jeho rodina presťahovala na predmestie Edmontonu, vyrastal v Grande Prairie. Mestečko sa nachádza uprostred kanadských lesov v provincii Alberta.
V jednom zo susedských parkov tam stálo malé improvizované klzisko. Niekto z miestnych jednoducho postavil nízke drevené mantinely, zalial plochu vodou a počkal, kým zamrzne.
Pravidelne tam hrával Guhleho starší brat Brendan, ktorého si Buffalo Sabres v roku 2015 vybrali v druhom kole draftu. Neskôr hral aj v päť sezón v NHL. Hoci bol Kaiden o štyri a pol roka mladší, chodieval za ním.
Práve desiatky podobných hodín na vonkajšom ľade pomáhali formovať hráča, ktorý dnes patrí medzi najdôležitejších obrancov Montrealu.
Guhle už pred sobotňajším tréningom vo Winnipegu ani nevedel, kedy naposledy stál na vonkajšom klzisku. Z tréningu odchádzal so širokým úsmevom a o deň neskôr bol ešte spokojnejší.
Guhle patril medzi kľúčových hráčov Montrealu pri víťazstve 2:1. Bol druhým najvyťažovanejším obrancom Canadiens a v druhej tretine strelil gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný.
Jacob Fowler
Najväčšou postavou večera sa však stal Jacob Fowler. Vo veku 21 rokov sa stal najmladším brankárom v histórii NHL, ktorý nastúpil v zápase pod holým nebom.
Proti Winnipegu predviedol 33 úspešných zákrokov, inkasoval iba raz a po víťazstve 2:1 ho vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
Na rozdiel od mnohých spoluhráčov však jeho hokejový príbeh nemá začiatky na zamrznutom jazere či klzisku za domom.
Fowler totiž pochádza z Melbourne na Floride, kde sa aj zimné teploty pohybujú okolo 20 stupňov Celzia a bližšie než k hokeju na zamrznutom klzisku máte ku kúpaniu v oceáne.
„Párkrát som vonku hral,“ spomínal pred Heritage Classic. „Keď sme boli malí, trénoval ma bývalý obranca Detroitu Brian Rafalski a v Detroite mali niekoľko vonkajších klzísk. Odohrali sme tam pár zápasov a neskôr som jeden absolvoval aj v juniorke v Clevelande.“
„Je skvelé vrátiť sa k takej čistejšej podobe hry, byť vonku a zdieľať to so spoluhráčmi, priateľmi a rodinou.“
O deň neskôr si túto atmosféru užil ešte viac, než čakal.
VIDEO: Zostrih zápasu Winnipeg - Montreal
„Bol to neskutočne skvelý zápas. Bolo to úplne iné ako pri bežnom stretnutí, keď sledujete časomieru a už len čakáte, kedy ubehnú posledné sekundy. Tentoraz som vôbec nechcel, aby sa zápas skončil,“ povedal Fowler.
„Rozprával som sa o tom aj s Lanem Hutsonom. Pokojne by sme v takomto prostredí hrávali častejšie.“
Martin St. Louis
Keď Juraj Slafkovský hovoril o splnenom detskom sne, podobné slová mohol pokojne použiť aj jeho tréner.
Martin St. Louis odohral v základnej časti NHL 1134 zápasov. Ani jeden z nich však neabsolvoval pod holým nebom. Prvého zápasu NHL pod holým nebom sa tak dočkal až ako tréner.
O to viac si chcel celý víkend vo Winnipegu užiť. Canadiens navyše pozvali na Heritage Classic aj rodiny hráčov, takže nešlo iba o samotný zápas.
„Vďaka športu, ktorý milujeme, môžeme zažívať úžasné veci. Neboli by však také výnimočné, keby sme ich nemohli zdieľať s ľuďmi, ktorí nám pomohli dostať sa tam, kde sme, a ktorí sú dôležitou súčasťou nášho života,” vravel St. Louis.
Pre samotného St. Louisa mal návrat na vonkajšie klzisko aj osobný význam. Práve tam si ako dieťa hokej zamiloval.
„Moja spomienka z detstva na hranie vonku je, keď ma mama prvýkrát nechala ísť večer hrať pod svetlami. Neviem, možno som mal desať alebo dvanásť rokov. To boli tie najlepšie zápasy. Boli tam aj starší chalani. Mal som pocit, akoby som postúpil o úroveň vyššie. Zrazu som bol medzi veľkými chalanmi a hral som pod svetlami."
Zároveň však nechcel, aby výnimočné okolnosti odviedli pozornosť od toho najdôležitejšieho.
„Keď sú hráči s rodinou, chcem, aby tam boli na sto percent. Nech si to užijú. Ale v zápase sú v hre dva body a keď sa začne, ideme naplno za svojou prácou.“
Presne tak to napokon aj dopadlo.
Tabuľky NHL
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