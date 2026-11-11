Rozhodcovi by mali pripísať asistenciu. Pri kontroverznom vylúčení Montrealu hromžili aj experti

Bol to slávnostný večer v Montreale. Pred zápasom s Minnesotou si klub uctil legendárneho brankára Careyho Pricea, ktorého v pondelok uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte.
Canadiens mu pripravili ceremoniál priamo na ľade Bell Centre. Fanúšikovia ho privítali takmer štvorminútovým potleskom v stoji, počas ktorého skandovali jeho meno.
„Merci beaucoup,“ poďakoval sa Price tribúnam, keď sa konečne dostal k slovu. „Na pätnásť rokov ste mi poskytli domov a ja som mal tú česť byť vaším brankárom.“
Dôvod na menšiu oslavu mal aj Juraj Slafkovský. Slovenský útočník nastúpil na svoj jubilejný 300. zápas v základnej časti NHL. V nich nazbieral 196 bodov za 74 gólov a 122 asistencií.
Pri prehre s Minnesotou 1:2 po predĺžení síce nebodoval, no odohral ďalší vydarený zápas. Bol na ľade pri dôležitom vyrovnávajúcom góle Montrealu, ktorý dostal domácich späť do hry.
Montreal napokon o možnosť zabojovať o druhý bod prišli po kontroverznom rozhodnutí arbitrov, ktoré vyvolalo v kabíne značnú frustráciu.
Brankári boli hviezdami večera
Je symbolické, že práve v zápase venovanom Priceovi sa medzi najvýraznejších hráčov zaradili obaja brankári.
Dvadsaťtriročný Švéd Jesper Wallstedt v bránke Minnesoty zneškodnil 27 z 28 striel a dosiahol úspešnosť zákrokov 96,4 percenta.
Na opačnej strane nastúpil ešte len 21-ročný Jacob Fowler, ktorý si pripísal 22 úspešných zákrokov z 24 pokusov súpera. Jeho úspešnosť dosiahla 91,7 percenta.
Oboch mladých brankárov vyhlásili za prvé dve hviezdy stretnutia.
Ich výkony sa prejavili aj na skóre. V riadnom hracom čase padli iba dva góly a na prvý sa čakalo až do 43. minúty, keď sa po samostatnom úniku presadil Bobby Brink.
Montreal dlho nedokázal nájsť odpoveď. V závere však odvolal brankára a 98 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal Nick Suzuki.
Pri celej akcii zohral svoju úlohu aj Slafkovský, ktorý pomohol vybojovať puk v skrumáži pri mantineli.
Následne sa dostal ku strele z ostrého uhla Cole Caufield. Puk sa po sérii odrazov dostal pred bránkovisko, kde ho Suzuki dorazil do siete.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Montrealu
Slovenský útočník tak síce nezískal asistenciu, ale bol súčasťou dôležitej akcie, ktorá poslala stretnutie do predĺženia.
Celkovo odohral 17 minút a 33 sekúnd, pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden bodyček.
O jeho kvalitnom výkone vypovedajú aj rozšírené štatistiky.
Podľa analytického modelu Hockey Stat Cards, ktorý hodnotí ofenzívny a defenzívny prínos hráčov, dosiahol Slafkovský hodnotenie +1,70.
Medzi útočníkmi Montrealu bol tretí najlepší, keď ho predstihli iba spoluhráči z elitnej formácie Nick Suzuki (+2,78) a Cole Caufield (+2,65). Celkovo obsadil v hodnotení hráčov stretnutia šieste miesto.
Hoci Canadiens zachránili aspoň bod, krátko nato prišla situácia, ktorá výrazne ovplyvnila záver zápasu.
Žiadne seknutie tam nebolo, zhodli sa experti
Do konca riadneho hracieho času zostávalo 56 sekúnd, keď Cole Caufield napádal obrancu Minnesoty Quinna Hughesa pri zadnom mantineli.
Po vzájomnom súboji sa Hughesovi zlomila hokejka. Rozhodca Justin Kea okamžite zdvihol ruku a Caufieldovi udelil dvojminútový trest za seknutie.
Verdikt vyvolal medzi hráčmi Montrealu rozhorčenie. Podľa viacerých pozorovateľov totiž nešlo o faul, ale o situáciu, pri ktorej sa hokejka jednoducho zlomila počas súboja.
VIDEO: Sporné vylúčenie Caufielda
„Žiadne seknutie tam nebolo. Iba zlomená hokejka. Hrozné rozhodnutie,“ reagoval novinár Eric Engels zo Sportsnetu.
Podobne situáciu videl aj Stu Cowan z denníka Montreal Gazette.
„Caufield nemal byť vylúčený za seknutie. Rozhodcovia to odpískali iba preto, že sa Hughesovi zlomila hokejka. Brutálne rozhodnutie. To, že sa hokejka zlomí, by automaticky nemalo znamenať seknutie. Hughes mu ten faul predal, keď po zlomení hokejky jednoducho prestal hrať,“ napísal na sociálnej sieti.
Cowan bol presvedčený, že Hughes svojím správaním rozhodcu ovplyvnil.
Po verdikte rozhodcu nechápavo krútil hlavou aj Slafkovský. Tréner Martin St. Louis si následne pozrel opakovaný záber na striedačke a dal jasne najavo nesúhlas s rozhodnutím.
„Nie som expert na odčítavanie z pier, ale som si takmer istý, že St. Louis vynadal rozhodcom," dodal Cowan.
Minnesota dostala výhodu presilovej hry, ktorú si preniesla do predĺženia. V ňom nastúpila v početnej prevahe štyroch proti trom a už po 21 sekundách rozhodol Kirill Kaprizov.
„Rozhodcovi by mali pripísať asistenciu," napísal úštipačne expert Cowan.
„Myslím si, že Hughes to prihral. Keď si pozriete záznam, podľa mňa si zlomenie hokejky spôsobil sám,“ vyhlásil po zápase St. Louis.
„Jediné, čo ma sklamalo, bolo, že sme nevyhrali. Že sme v predĺžení ani nedostali príležitosť zabojovať o víťazstvo.“
Frustrovaní boli aj jeho zverenci.
Phillip Danault upozornil predovšetkým na načasovanie verdiktu, ktorý prišiel v rozhodujúcich sekundách vyrovnaného zápasu.
„Všetko sa udeje veľmi rýchlo, takže je ťažké niekoho viniť. Ale keď sa to stane na konci zápasu, je to trochu citlivé,“ povedal.
„Nebudem klamať, je to frustrujúce. Najmä keď vylúčenie odpíska rozhodca, ktorý je ďaleko od situácie, a nie ten, ktorý stojí blízko,“ povedal obranca Alexandre Carrier.
Ešte otvorenejšie sa vyjadril Josh Anderson, podľa ktorého nejde o ojedinelý problém.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Minnesota
„Stačí sa pozrieť na štatistiky. Viete, že sme najčastejšie vylučovaným tímom. Neustále sa o tom rozprávame. Pri niektorých verdiktoch... Radšej to nechám tak,“ povedal.
Vzápätí však predsa len pokračoval.
„Stále hovoríme o konzistentnosti hráčov. Je to frustrujúce. Naozaj je. Viac k tomu nepoviem. Je to ťažké.“
Montreal nazbieral už 85 menších trestov, druhý najvyšší počet v NHL. V rozdiele medzi získanými a absolvovanými presilovkami je dokonca najhorší v lige.
Canadiens aj po vydarenom výkone napokon získal iba jeden bod. Napriek prehre predĺžil svoju bodovú sériu na jedenásť zápasov, počas ktorých osemkrát zvíťazil a trikrát prehral až po predĺžení.
Nasledujúci zápas odohrajú Canadiens v noci na piatok (1.00 hod) proti Bostonu.
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