Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens získal amerického útočníka Dylana Larkina z Detroitu.
Rozsiahla výmena zahŕňala spolu desať hráčov a draftových výberov a ukončila niekoľko mesiacov trvajúce špekulácie o odchode bývalého kapitána „červených krídel“.
Skúsený center sa v novom pôsobisku stane spoluhráčom aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Montreal mal o Larkina dlhodobý záujem, no problémom boli hráčove preferencie. Tridsaťročný útočník nemal Canadiens na svojom pôvodnom zozname klubov, do ktorých ho Detroit môže vymeniť.
V októbri ho rozšíril na desať, no nefiguroval medzi nimi ani jeden kanadský. Napokon však v nedávnych hodinách zmenil svoj postoj.
Canadiens za neho obetovali útočníkov Michaela Hagea, Kirbyho Dacha a brankára Samuela Montembeauta, dve podmienené voľby v prvých kolách draftu 2027 a 2029, voľbu v 2. kole 2027 a voľbu vo 4. kole 2028. Montreal získal okrem Larkina aj voľbu v 2. kole 2028 a v 3. kole 2027.
Canadiens angažovaním Larkina vyriešili svoj dlhodobý záujem o obsadenie pozície druhého centra.
Olympijský víťaz z roku 2026 nastúpil v prebiehajúcej sezóne do 10 zápasov, v ktorých nazbieral šesť kanadských bodov (2+4).
Posledný duel v drese Red Wings odohral 27. októbra. Klub ho následne suspendoval a oznámil, že do vyriešenia jeho transferu nebude poberať plat.
Larkinova hokejová budúcnosť bola jednou z hlavných tém letného obdobia v NHL. Jeho kontrakt s platom 8,7 milióna dolárov ročne vyprší až po sezóne 2029/2030, no skúsený útočník sa netajil záujmom odísť z Detroitu.
V jeho drese si iba raz zahral play off a zatúžil hrať v tíme s väčšou šancou na zisk Stanleyho pohára. Aj preto oficiálne požiadal o výmenu.
V súvislosti s ňou sa najčastejšie spomínal klub Minnesota Wild, no v hre boli aj ďalšie. Špekulácie okolo Larkina prichádzali prakticky celé leto a situáciu mu skomplikoval aj koniec generálneho manažéra Detroitu Stevea Yzermana.
Red Wings dlho hľadali nástupcu, až klub v polovici septembra vymenoval Shawna Horcoffa ako dočasného GM.
Larkin sa medzičasom zranil v hornej časti tela, vynechal prípravné obdobie pred sezónou a skončil v pozícii kapitána tímu.
Vynechal úvodné dva zápasy základnej časti, no od tretieho už bol stabilná súčasť elitných útokov.
Detroit draftoval Larkina v 1. kole v roku 2014 z 15. miesta. V drese Red Wings odohral počas 12 sezón celkovo 818 zápasov základnej časti.
Nazbieral v nich 649 kanadských bodov za 278 gólov a 371 asistencií. Play off si zahral iba v ročníku 2015/2016, v piatich zápasoch strelil jeden gól.
V pozícii kapitána tímu pôsobil od roku 2020.
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