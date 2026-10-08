Trápenie v bránkovisku aj v defenzíve. Montreal hlási ďalšie zranenie

Kanadský hokejový brankár Samuel Montembeault nedokončil stredajší tréning Montrealu Canadiens pre zranenie.
Klub zámorskej NHL následne povolal z farmárskeho tímu Laval Rocket v nižšej súťaži AHL amerického brankára Jacoba Fowlera.
Dvadsaťdeväťročný Montembeault si pravdepodobne poranil pravú nohu alebo oblasť slabín počas jedného zo záverečných cvičení v tréningovom centre v Brossarde.
Predčasne odišiel do šatne a na ľade ho nahradil núdzový náhradník Nicolas Ruccia. Tréner Canadiens Martin St. Louis bližšie informácie o jeho zdravotnom stave neposkytol.
VIDEO: Montembeault počas tréningu
Montembeault začal sezónu ako náhradník českého brankára Jakuba Dobeša a v noci na piatok proti Nashvillu mal pôvodne nastúpiť prvýkrát v tomto ročníku od začiatku.
Povolanie Fowlera však naznačuje, že jeho štart je nepravdepodobný. Dvadsaťjedenročný Američan odchytal v minulej sezóne NHL 17 stretnutí s bilanciou 9 víťazstiev, 6 prehier a 2 prehry po predĺžení či nájazdoch.
Dosiahol priemer 2,43 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 90,8 percenta. V úvode aktuálneho ročníka AHL inkasoval v dvoch dueloch tri góly z 55 striel.
Montreal má v úvode sezóny problémy v defenzíve. V prvých troch zápasoch inkasoval v priemere 4,67 gólu.
Dobeš v troch dueloch zaznamenal bilanciu 1-1-1, priemer 4,43 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 85,7 percenta. Canadiens naposledy prehrali s Carolinou 4:6, predtým podľahli Pittsburghu 5:6 po predĺžení.
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