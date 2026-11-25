Hokejisti Montrealu Canadiens síce figurujú v najlepšej päťke tímov Východnej konferencie NHL, ale do bránky súperov im to nepadá tak, ako by chceli.
Veľký problém sú najmä presilové hry. S úspešnosťou 13,7 percenta sú na predposlednom mieste v NHL.
V doterajších 25 zápasoch sezóny strelili Habs v 73 presilovkách len 10 gólov, pričom štyri z nich zaznamenal Zachary Bolduc. Úderné duo Cole Caufield a Nick Suzuki majú na konte po dva presilovkové góly, hoci v minulej sezóne ich spolu nazbierali 22.
Jeden z faktorov presilovkového problému v organizácii Canadiens je neproduktívny Juraj Slafkovský, ktorý v početnej výhode v tejto sezóne ešte neskóroval.
Košický rodák nazbieral 14 bodov v 25 zápasoch, ale z toho sú len dva góly. Celkovo čaká na gól už 16 zápasov; zatiaľ naposledy sa presadil 20. októbra v dueli proti San Jose.
"Hoci je počet asistencií u Slafkovského povzbudzujúci, Canadiens s ním podpísali osemročnú zmluvu v hodnote 60,8 milióna amerických dolárov predovšetkým preto, aby strieľal góly," napísal redaktor Montreal Gazzette Herb Zurkowsky.
"V hĺbke duše si to uvedomujem,“ povedal Slafkovský na margo svojich ťažkostí v ofenzíve. "Nemôžem s tým urobiť nič iné, len každý deň tvrdo pracovať a veriť, že v ďalšom zápase to príde. Musím zbierať vydarené momenty, dobré herné situácie a strely. A nakoniec to tam snáď padne," dodala draftová jednotka spred štyroch rokov.
Riešením presilovkovej frustrácie by mohol byť návrat dosiaľ zraneného Ivana Demidova do zostavy Canadiens. Tí začínajú v stredu sériu troch zápasov na ľade súperov – prvý odohrajú v Denveri proti tímu Colorado Avalanche.
A hoci Demidov v utorok neodcestoval so spoluhráčmi, hlavný tréner Martin St. Louis uviedol, že by sa k tímu mohol počas tohto výjazdu pripojiť. V sobotu popoludní čaká na hokejistov Montrealu zápas v Las Vegas a v pondelok večer nastúpia v Utahu.
"Demidov zaznamenal v minulej sezóne počas svojej pôsobivej nováčikovskej kampane 19 gólov a 62 bodov. Sedem z týchto zásahov dosiahol práve v presilových hrách. Bezpochyby by mohol byť prínosom," napísal redaktor Montreal Gazzette.
Obranca Lane Hutson, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v presilových hrách Montrealu, verí, že tento ruský útočník by mohol byť tým správnym dielikom skladačky. A v tejto situácii Canadiens potrebujú každú pomoc, akú môžu získať.
"Myslím si, že Demidov predstavuje obrovskú hrozbu,“ povedal Hutson po utorkovom tréningu v Brossarde a pokračoval: "Dokáže na seba naviazať súpera a následne nájsť voľného spoluhráča. Má dobrú strelu a rýchle zakončenie. Je pohotový pri získavaní pukov. Je pre nás veľmi prínosný. Je to skutočne inteligentný hráč a je ľahké s ním spolupracovať, pretože jeho herný prejav je veľmi čitateľný.“
Demidov, ktorý sa zotavuje zo zlomeniny členka utrpenej pri blokovaní strely počas prípravného zápasu, trénuje v obmedzenom režime a blíži sa k návratu do diania v NHL.
V utorok korčuľoval individuálne a pred odchodom z ľadu na ňom strávil niekoľko minút aj so svojimi spoluhráčmi. Naposledy hral 3. októbra, vo dvoch odohraných zápasoch v tejto sezóne si pripísal jeden gól a jednu asistenciu.
"Keď sa Demidov vráti do zostavy, nebolo by prekvapením, keby v prvom presilovkovom útoku nahradil práve Slafkovského. Táto formácia by mala byť navyše posilnená po nedeľnej výmene, v rámci ktorej tím získal z Detroitu Dylana Larkina," myslí si redaktor Montreal Gazzette.
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