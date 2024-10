--------------------------------------------------------------------Jezdci vstoupili do letošní sezony výborně a po pěti zápasech se dostali na špici Východní konference, přes to, že odehráli o několik utkání méně, než soupeři kolem. A není divu, z pěti zápasů devět bodů znamená, že tým z New Yorku ještě neodešel z ledu bez bodu. Aktuálně drží sérii tří výher v řadě a v utkání dvou tradičních celků bude velkým favoritem. Ve svém posledním vystoupení vyhrál v Torontu 4:1, když se dvakrát prosadil Chris Kreider, přičemž jednou do prázdné brány.