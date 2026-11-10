ONLINE: Montreal Canadiens - Minnesota Wild dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens - Minnesota Wild: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Minnesota Wild: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|10. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Minnesota Wild.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Minnesota Wild dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Minnesota Wild dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
11.11.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Minnesota
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Montreal Canadiens - Minnesota Wild: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Montreal Canadiens - Minnesota Wild: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Montreal Canadiens - Minnesota Wild dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
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