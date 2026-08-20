NHL pokračuje v zápasoch v Európe. Nemecká hviezda sa predstaví v rodnej vlasti

Nemec Leon Draisaitl (29) medzi spoluhráčmi z Edmontonu.
Nemec Leon Draisaitl (29) medzi spoluhráčmi z Edmontonu. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. aug 2026 o 12:52
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Dva tímy, ktoré si zahrajú v Kolíne a Mníchove, sú už známe.

Vedenie hokejovej NHL oznámilo, že v sezóne 2027/28 sa štyri zápasy základnej časti odohrajú v Nemecku, po dve v Mníchove a Kolíne nad Rýnom.

V Mníchove sa predstavia v dvoch dueloch hokejisti Bostonu Bruins, v Kolíne to bude Edmonton Oilers, ktorého dres oblieka aj Nemec Leon Draisaitl. Ich súperi zatiaľ nie sú známi.

NHL prvýkrát navštívila Západné Nemecko počas propagačného turné v roku 1959, keď sa hrali zápasy v Berlíne, Dortmunde, Essene a Krefelde.

Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne. Informovala agentúra AFP.

NHL

Nemec Leon Draisaitl (29) medzi spoluhráčmi z Edmontonu.
Nemec Leon Draisaitl (29) medzi spoluhráčmi z Edmontonu.
NHL pokračuje v zápasoch v Európe. Nemecká hviezda sa predstaví v rodnej vlasti
dnes 12:52
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