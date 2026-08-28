Po MS a ZOH prichádza nová výzva v NHL. Oilers získali novú posilu do trénerského štábu

Misha Donskov
Misha Donskov (Autor: Around The Horn Hockey)
TASR|28. aug 2026 o 09:52
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Za sebou má angažmán vo Vegas, s ktorým získal Stanleyho pohár.

Kanadský hokejový tréner Misha Donskov rozšíril bude pôsobiť v klube Edmonton Oilers. V trénerskom štábe, ktorý od nastávajúcej sezóny 2026/2027 povedie Mike Babcock, bude mať pozíciu konzultanta.

Donskov bol v uplynulom ročníku 2025/2026 hlavný tréner Kanady na MS vo Švajčiarsku a asistent trénera na ZOH v Miláne.

Za sebou má angažmán v klube Vegas Golden Knights, s ktorým získal Stanleyho pohár, pôsobil aj v Dallase, Columbuse či Atlante.

„Sme nadšení, že sa Misha pripojil k nášmu trénerskému tímu. Veríme, že jeho bohaté skúsenosti, zručnosti a profesionalita ľudí zlepšia náš tím.

Tešíme sa na pozitívny vplyv, ktorý bude mať na našich zamestnancov, hráčov a organizáciu Oilers,“ poznamenal Babcock.

Štyridsaťdeväťročný Donskov bude zároveň pokračovať vo svojej funkcii viceprezidenta hokejových operácií a trénera národných mužských tímov.

NHL

Misha Donskov
Misha Donskov
Po MS a ZOH prichádza nová výzva v NHL. Oilers získali novú posilu do trénerského štábu
dnes 09:52
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