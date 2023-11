V Amerike chodia na hokej ako do kina, dajú si kolu a hamburger, vraví navrátilec Mucha

Dvadsaťšesťročný Mucha v rozhovore prezradil, aký je rozdiel medzi USA a Slovenskom aj to, či sníva o návrate do reprezentácie.

Zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne, chalani ma privítali veľmi dobre, to mi pomohlo udomácniť sa rýchlejšie a cítiť sa tu komfortne. Myslím si, že máme veľmi dobrý káder, je to zábava byť v tíme, ktorý má takú víťaznú mentalitu.

Tým, že som predtým nehrával profesionálny hokej, ale pôsobil som v univerzitnej NCAA, vedel som, že potrebujem veľa hrať v pro hokeji. Štýl európskeho hokeja je trochu iný. Na to, aby som napredoval a mal šancu dostať sa do reprezentácie, potreboval som predovšetkým veľa hrať.

Či už je to postavenie hráča alebo nejaké detaily, ktoré vás vedia posunúť ďalej. To bola asi hlavná zmena oproti Amerike. Za posledných päť rokov som popri hokeji aj študoval, teraz je toho času viac.

Je to super, najmä atmosféra na štadiónoch. V USA som zažil super chvíle, či už na vypredanom štadióne Detroitu Red Wings alebo na univerzite, kde študenti vytvorili dobrú atmosféru, ale povedal by som, že ľudia v Amerike tie zápasy až tak neprežívajú.

Predtým ste boli deväť rokov v USA. Aká veľká zmena to bola, keď ste sa vrátili na Slovensko? Aký je to pocit?

Skôr si prídu na zápas posedieť, dať si kolu a hamburger a je to viac rodinné stretnutie. Chodia tam ako keby šli do kina. V európskych ligách sa mi veľmi páči, ako fungujú fankluby, vnesú na štadión atmosféru.

Je to zážitok, či už pre hráčov, ale aj pre ďalších divákov. Sú to pozitívne veci aj pre hráča, ktorého to naštartuje cez ten zápas. Vidí, že to ľudí baví a chce ešte viac pomôcť tímu k výhre, čo fanúšikovia vždy ocenia.