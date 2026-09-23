Vlani bol najlepší v celej lige. Minnesota predĺžila zmluvu s generálnym manažérom

Minnesota Wild predĺžila zmluvu s Billom Guerinom, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho generálneho manažéra minulej sezóny NHL. Informovali o tom zámorské médiá.
Päťdesiatpäťročný Guerin vedie Wild ako generálny manažér od augusta 2019.
V rovnakej funkcii dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára pôsobil pri americkej reprezentácii, ktorá tento rok ovládla olympijské hry.
Minnesota pod Guerinovým vedením postúpila v šiestich zo siedmich sezón do play-off.
Päťkrát však tím Wild vypadol hneď v prvom kole, až tento rok dokázal vyhrať sériu, ale skončil hneď v druhom kole.