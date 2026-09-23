Vlani bol najlepší v celej lige. Minnesota predĺžila zmluvu s generálnym manažérom

Bill Guerin
Bill Guerin (Autor: SITA/AP)
ČTK|23. sep 2026 o 07:58
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Vo funkcii pôsobí od roku 2019.

Minnesota Wild predĺžila zmluvu s Billom Guerinom, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho generálneho manažéra minulej sezóny NHL. Informovali o tom zámorské médiá.

Päťdesiatpäťročný Guerin vedie Wild ako generálny manažér od augusta 2019.

V rovnakej funkcii dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára pôsobil pri americkej reprezentácii, ktorá tento rok ovládla olympijské hry.

Minnesota pod Guerinovým vedením postúpila v šiestich zo siedmich sezón do play-off.

Päťkrát však tím Wild vypadol hneď v prvom kole, až tento rok dokázal vyhrať sériu, ale skončil hneď v druhom kole.

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