Po afére by sa tréner z Triple Gold Clubu mohol vrátiť do NHL. Rokuje s Edmontonom

Novým trénerom hokejistov tímu Edmontonu Oilers by sa mohol stať Mike Babcock. Šesťdesiattriročný kouč už podľa zámorských médií rokoval s majiteľom kanadského klubu Darylom Katzom.
Babcock naposledy pôsobil v NHL v roku 2023 ako tréner Columbusu. Pri tíme Blue Jackets však skončil už po jedenástich týždňoch pre aféru s hráčmi, od ktorých žiadal, aby mu ukazovali fotografie vo svojich mobilných telefónoch.
Vedenie Edmontonu sa preto obrátilo na hráčsku asociáciu NHLPA so žiadosťou o stanovisko, či je angažovanie Babcocka vhodné. Podľa servera TSN je však organizácia proti návratu kanadského trénera do ligy.
Oilers hľadajú náhradu za Krisa Knoblaucha, ktorý bol odvolaný v máji po tom, čo tím pod jeho vedením vypadol v play-off už v prvom kole. Predtým sa Edmonton pod jeho vedením dostal dvakrát za sebou do finále.
Babcock je jediným trénerom v takzvanom Triple Gold Clube. S Detroitom získal v roku 2008 Stanleyho pohár, Kanadu doviedol k zlatej medaile na majstrovstvách sveta v roku 2004 a k olympijskému zlatu v rokoch 2010 a 2014. V NHL viedol aj tímy Anaheim a Toronto.