Kapitán Anaheimu sa mení. Céčko preberá skúsený Fín: Je to neskutočná pocta

Novým kapitánom tímu NHL Anaheim Ducks sa stal fínsky hokejista Mikael Granlund. Tridsaťštyriročný útočník nahradil vo funkcii českého obrancu Radka Gudasa, ktorý v lete odišiel z kalifornského klubu a ako voľný hráč sa upísal Floride Panthers.
Granlund sa stal v poradí 10. kapitánom v histórii Ducks. Jeho asistentmi budú Jackson LaCombe, Leo Carlsson, Troy Terry a Alex Killorn.
Granlund pritom vstupuje len do druhej sezóny vo farbách Ducks, do tímu prišiel vlani ako voľný hráč, keď podpísal s klubom trojročný kontrakt.
„Je to pre mňa neskutočná pocta, že sa môžem stať novým kapitánom Ducks a pridať sa k mnohým skvelým kapitánom v histórii organizácie.
Ďakujem Patovi (generálnemu manažérovi Patovi Verbeekovi, pozn. red.), celému realizačnému tímu a všetkým hráčom, že vložili vo mňa dôveru.
V tíme máme už niekoľko kvalitných lídrov a úžasných spoluhráčov, ktorí pomôžu celému mužstvu reprezentovať Ducks na ľade aj v našej komunite,“ povedal Granlund podľa AP.
Skúsený fínsky center odohral v zámorskej profilige 14 sezón, v tej minulej zaznamenal 19 gólov a 22 asistencií v 58 zápasoch základnej časti a ďalších 10 bodov (5+5) v 12 dueloch play off.
„Káčerom“ pomohol ukončiť sedem rokov trvajúce čakanie na účasť vo vyraďovačke. Granlund bol aj kapitánom „Suomi“ na ZOH 2026 v Miláne, kde získal s národným tímom bronz po víťazstve 6:1 nad Slovenskom, a predtým aj na dvoch majstrovstvách sveta.
V minulosti pôsobil v rámci NHL aj v Minnesote, Nashville, Pittsburghu, San Jose či Dallase, pričom si pripísal minimálne 50 bodov v šiestich rôznych sezónach.