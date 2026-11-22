Hokejisti HK Dukla Michalovce a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
22.11.2026 o 17:30
21. kolo
Michalovce
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minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
V 21. kole Tipsport ligy hostia Michalovce Žilinu. Stretnutie sa začína o 17:30.
Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 20 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu strácajú sedem bodov a odohrali o zápas viac. Vyhrali dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole podľahli Popradu 4:8.
Žilina figuruje na 3. priečke, doposiaľ nazbierala 38 bodov. Na druhý Poprad má manko dva body, avšak jeden duel má k dobru. Žilinčania vyhrali tri z uplynulých piatich stretnutí, v minulom kole prehrali doma s Liptovským Mikulášom 4:5 po predĺžení.
Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 20 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu strácajú sedem bodov a odohrali o zápas viac. Vyhrali dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole podľahli Popradu 4:8.
Žilina figuruje na 3. priečke, doposiaľ nazbierala 38 bodov. Na druhý Poprad má manko dva body, avšak jeden duel má k dobru. Žilinčania vyhrali tri z uplynulých piatich stretnutí, v minulom kole prehrali doma s Liptovským Mikulášom 4:5 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.