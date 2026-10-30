ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 17:30
15. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 15. kola stretne HK DUKLA Michalovce a HK DUKLA Trenčín.
Michalovčania sa aktuálne nachádzajú na 10. mieste v ligovej tabuľke, pričom majú na konte 15 bodov. Hoci v polovici mesiaca zaznamenali dve víťazstvá v rade po triumfe s Banskou Bystricou (3:2) a Liptovským Mikulášom (5:4), následne však v posledných dvoch dueloch nestačili na Slovan Bratislava a Zvolen rovnakým výsledkom 1:5.
Trenčín sa naopak nachádza na 5. mieste so ziskom 23 bodov, pričom si predvčerom poradil v dohrávke kola so Slovanom Bratislava tesne 4:3. Okrem toho zdolal v posledných zápasoch aj Liptovský Mikuláš či Žilinu, naopak nestačil na Banskú Bystricu, Poprad či Košice.
Michalovčania sa aktuálne nachádzajú na 10. mieste v ligovej tabuľke, pričom majú na konte 15 bodov. Hoci v polovici mesiaca zaznamenali dve víťazstvá v rade po triumfe s Banskou Bystricou (3:2) a Liptovským Mikulášom (5:4), následne však v posledných dvoch dueloch nestačili na Slovan Bratislava a Zvolen rovnakým výsledkom 1:5.
Trenčín sa naopak nachádza na 5. mieste so ziskom 23 bodov, pričom si predvčerom poradil v dohrávke kola so Slovanom Bratislava tesne 4:3. Okrem toho zdolal v posledných zápasoch aj Liptovský Mikuláš či Žilinu, naopak nestačil na Banskú Bystricu, Poprad či Košice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.