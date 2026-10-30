ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

HK Dukla Michalovce -HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 15. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce -HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 15. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. okt 2026 o 14:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 15. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
30.10.2026 o 17:30
15. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 15. kola stretne HK DUKLA Michalovce a HK DUKLA Trenčín.

Michalovčania sa aktuálne nachádzajú na 10. mieste v ligovej tabuľke, pričom majú na konte 15 bodov. Hoci v polovici mesiaca zaznamenali dve víťazstvá v rade po triumfe s Banskou Bystricou (3:2) a Liptovským Mikulášom (5:4), následne však v posledných dvoch dueloch nestačili na Slovan Bratislava a Zvolen rovnakým výsledkom 1:5.

Trenčín sa naopak nachádza na 5. mieste so ziskom 23 bodov, pričom si predvčerom poradil v dohrávke kola so Slovanom Bratislava tesne 4:3. Okrem toho zdolal v posledných zápasoch aj Liptovský Mikuláš či Žilinu, naopak nestačil na Banskú Bystricu, Poprad či Košice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 15. kola Tipsport ligy.online
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 15. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)
dnes 15:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)