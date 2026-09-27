ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.09.2026 o 16:30
5. kolo
Michalovce
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 5. kola stretne HK DUKLA Michalovce a HK Spišská Nová Ves.
Michalovčania vstúpili do nového ročníka s porážkou 2:5 proti Liptovskému Mikulášu, 0:3 so Slovanom Bratislava či 1:3 proti Dukle Trenčín, zdolali však na domácom ľade Zvolen tesne 3:2. Naopak Spišiaci majú na konte dve výhry a dve prehry, keď zvíťazili v Poprade 4:3 po predĺžení a v Banskej Bystrici 3:2, na domácom ľade však nestačili na Žilinu 2:7 a Liptovský Mikuláš 2:3, keď stratili dvojgólové vedenie v rámci poslednej osemminútovky.
Michalovčania vstúpili do nového ročníka s porážkou 2:5 proti Liptovskému Mikulášu, 0:3 so Slovanom Bratislava či 1:3 proti Dukle Trenčín, zdolali však na domácom ľade Zvolen tesne 3:2. Naopak Spišiaci majú na konte dve výhry a dve prehry, keď zvíťazili v Poprade 4:3 po predĺžení a v Banskej Bystrici 3:2, na domácom ľade však nestačili na Žilinu 2:7 a Liptovský Mikuláš 2:3, keď stratili dvojgólové vedenie v rámci poslednej osemminútovky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.